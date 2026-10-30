GP de México: Las actualizaciones técnicas de cada equipo para la edición 2026

Sólo seis equipos trajeron novedades técnicas al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, mismas que se enfocan en los retos que presenta el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Históricamente, esta carrera se ha caracterizado por su ubicación, ya que al estar a 2,240 metros sobre el nivel del mar, el aire es menos denso y, por ende, refrigerar los componentes principales de los monoplazas es más difícil y altera las configuraciones aerodinámicas, un reto al considerar la recta principal con extensión de más de un kilómetro.

A esto se suma que las escuderías ya están enfocándose en el desarrollo de los monoplazas de 2027, por lo que las pocas mejoras que se implementen en los Grandes Premios restantes serán de acuerdo con las características de cada circuito.

Para la Ciudad de México, Red Bull es la escudería que presenta la actualización técnica más importante: además de que el cubremotor del RB22 tiene aberturas adicionales para una mejor refrigeración, los pontones laterales cuentan con un diseño modificado, a fin de que se genere más carga aerodinámica sin perder estabilidad al manejar.

Red Bull busca maximizar la eficiencia aerodinámica en el RB22 Eduardo Olmos

Audi también está probando un diseño distinto en el deflector del conducto de freno trasero, con la finalidad de aumentar la carga aerodinámica en esa zona del monoplaza. En Alpine, hay una nueva configuración en los alerones del tubo de escape, a fin de ajustarse a las exigencias del Autódromo.

En Ferrari, los cambios incluyen la introducción de una toma de salida de carrocería más amplia y paneles de rejillas de ventilación adicionales, en la parte superior de los pontones, que aumentarán la capacidad de refrigeración del motor. La escuadra italiana admite que esto sacrificará eficiencia aerodinámica.

Ferrari, como el resto de los equipos, se enfoca en optimizar la refrigeración de los motores Eduardo Olmos

Por su parte, en Racing Bulls, la salida principal de refrigeración, situada en la parte trasera del coche, será más amplia.

Es un caso similar en McLaren, cuyas rejillas de refrigeración se han prolongado hacia adelante y cuentan con una forma distinta.

El resto de las escuderías (Mercedes, Williams, Aston Martin, Haas y Cadillac con Sergio Pérez) no reportaron actualizaciones para el Gran Premio de México 2026.