¡GOLPE A LA PIRATERÍA! Autoridades mexicanas bloqueó 57 redes de streaming ilegal durante partido del Mundial

En un golpe contundente contra la piratería digital en el torneo deportivo más importante del año, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bloqueó y suspendió 57 canales de streaming que transmitían de manera ilegal los partidos de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, incluyendo el reciente enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, reveló que el organismo trabaja en estrecha colaboración con la FIFA y la única empresa que posee legítimamente los derechos de transmisión digital en territorio nacional para rastrear y eliminar de inmediato cualquier señal clandestina de internet.

El despliegue de las autoridades no se limitó al entorno digital. En las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se ejecutaron cuatro operativos que resultaron en el decomiso y embargo de réplicas ilegales de playeras del Tricolor y reproducciones apócrifas del trofeo de la Copa del Mundo.

Durante el día del encuentro ante Sudáfrica, el IMPI desplegó 15 brigadas en los alrededores del Estadio de la Ciudad de México para disuadir el comercio informal de mercancía apócrifa. De acuerdo con el titular de la dependencia, la estrategia logró limpiar los accesos al inmueble de puestos clandestinos, una de las principales preocupaciones del comité organizador.

¿Cómo planea el IMPI modernizar el registro de patentes tras el Mundial?

A la par de las acciones de contingencia por la justa mundialista, Llerenas Morales anunció una reestructuración profunda del IMPI con la convocatoria para contratar a 500 nuevos examinadores bajo el régimen de honorarios, aclarando firmemente que este proceso cumple con la legalidad presupuestal y no recurre al esquema de subcontratación u outsourcing.

Actualmente, la institución cuenta con apenas 187 examinadores para desahogar un rezago de 56 mil marcas registradas y 77 mil solicitudes de patentes pendientes. Con la incorporación del nuevo personal y la implementación de herramientas de inteligencia artificial, el instituto ha comenzado a reducir significativamente los tiempos de espera.

Esta inyección de capital humano busca preparar el terreno para julio próximo, fecha en la que México inaugurará una oficina de registro y búsqueda internacional de marcas y patentes, diseñada para agilizar los procesos del sector productivo y la academia con el fin de incentivar la inversión extranjera y el desarrollo de la economía mexicana.