Ángel Sepúlveda pone el América vs Chivas como el mejor Clásico de México

En los últimos años, se ha mencionado que el partido entre América y Chivas ha perdido protagonismo, sin embargo, para Ángel Sepúlveda esto no es cierto y pone este encuentro como el mejor Clásico de México.

El actual delantero del Rebaño ha podido enfrentar a las Águilas con la rojiblanca y con la playera del Cruz Azul, sin embargo, piensa que con el Guadalajara se vive aún más especial este partido.

Me tocó vivir desde los dos equipos (Chivas y Cruz Azul), pero este Clásico es distinto (Chivas vs América), es el que todos quieren competir, es el Clásico Nacional”, señaló.

Ángel Sepúlveda le anotó a su exequipo Cruz Azul Mexsport

Aunque mostró respeto para todos los demás, Sepúlveda afirmó que estos dos equipos son los dos mejores de todo México.

Obviamente creo que son los dos más grandes, con todo respeto para todos. El ruido, la semana, todo lo que genera hace que den más ganas de que llegue el juego”, comentó.

De igual manera, puntualizó que él creció viendo y apoyando a Chivas, por lo que la victoria solamente es lo que se piensa.

"Yo crecí viendo a Chivas, yo quería ser Chiva, creo que estar aquí es el premio a mi disciplina y a mi trabajo. Desde niño sueñas con vivir un partido así y perteneciendo en Chivas es lo más importante. Queremos ganar, las formas importan y sabemos que hoy tenemos las formas”, añadió.

Ángel Sepúlveda no siente que Chivas sea visitante en el Estadio Azteca

Se puede decir que un Clásico lo puede ganar cualquiera de los equipos, sin embargo, en cuanto a la afición, Chivas pudiera generar más y aunque van de visita, para Ángel Sepúlveda no lo ve de esa manera.

“He visto cómo llega la serenata, como invaden el estadio. Nosotros vamos de visita, pero parece que somos locales y esa parte tenemos que representarla y sentir que nuestra afición se sienta orgullosa”, sentenció.

América es una de las víctimas favoritas de Ángel Sepúlveda. Durante su etapa con Cruz Azul, el ‘Ángel del gol’ le ha marcado muchos goles y ahora, vistiendo la rojiblanca quiere repetir esa consistencia.