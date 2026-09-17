Andrés Fassi deja la presidencia deportiva de Bravos de Juárez

Andrés Fassi dejó este jueves la presidencia deportiva de los Bravos de Juárez, después de tres años al frente en el club. La salida se dio de común acuerdo entre ambas partes, en medio de la crisis que atraviesa el equipo en el Apertura 2026.

El conjunto fronterizo suma ocho derrotas en los ocho partidos que ha disputado en el torneo y estableció el peor arranque de un equipo en el futbol mexicano. La situación deportiva también provocó cambios en el banquillo, con tres entrenadores distintos desde el comienzo de la temporada.

De acuerdo con el comunicado del Futbol Club Juárez, la decisión de terminar el ciclo de Fassi respondió a los planes futuros e intereses de ambas partes. El club agradeció al directivo por su participación en el desarrollo deportivo de la institución durante los tres años de su gestión.

Fútbol Club Juárez informa a toda nuestra afición y opinión pública que, de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución, tras tres años de colaborar con el proyecto de Bravos.

El mensaje también incluyó un agradecimiento por el trabajo realizado durante su periodo en el cargo y un deseo de éxito para sus futuros proyectos. Con su salida, Juárez continúa con la reestructuración de su proyecto deportivo mientras permanece sin puntos en el Apertura 2026.

Bravos ha cambiado tres veces de entrenador

La salida de Fassi ocurre después de una serie de movimientos en el cuerpo técnico. Pedro Caixinha comenzó la temporada al frente del equipo, pero dejó el cargo después de tres derrotas y una goleada ante Pumas.

Salvador Valero asumió posteriormente como entrenador interino. Durante su periodo dirigió tres partidos de Liga MX, todos con derrota, además de registrar dos victorias y una derrota en la Leagues Cup.

Gustavo Lema se convirtió en el tercer técnico del torneo y hasta ahora tampoco ha conseguido puntos en Liga MX. En sus dos primeros encuentros perdió frente a Pachuca y Santos Laguna, resultados que mantienen al equipo en el fondo de la clasificación.

Lema es el tercer entrenador de Juárez en lo que va de la temporada. X: @fcjuarezoficial

Bravos busca sus primeros puntos ante Tigres

Los Bravos de Juárez recibirán este viernes 18 de septiembre a Tigres de la UANL en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dentro del inicio de la novena jornada del Apertura 2026.

Será el tercer partido de Lema en el banquillo fronterizo. El entrenador argentino intentará conseguir los primeros puntos de su proceso para comenzar a recortar la distancia con Santos Laguna, que ocupa el lugar inmediato por encima de Juárez con cuatro unidades.

El torneo se acerca a la mitad de su desarrollo y el conjunto fronterizo permanece con cero puntos después de ocho jornadas. La salida de Fassi se suma así a los movimientos realizados por el club durante una temporada en la que todavía busca cambiar su situación deportiva.