Al goleador de la Liga Mx lo bajaron de su selección con un mensaje de audio

Es el líder de goleo de la Liga MX con 16 goles y prácticamente sólo un milagro provocaría que el segundo lugar lo aventaje como máximo romperredes, a una fecha de que concluya el Apertura 2026. Y aún así, Salomón Rondón, delantero de los Tuzos del Pachuca no fue considerado por la Selección de Venezuela para esta fecha FIFA.

El jugador de los Tuzos lamentó que su ausencia haya truncado una racha de 18 años consecutivos siendo convocado, noticia que por cierto se la comunicaron mediante un mensaje de voz en su teléfono celular.

“Yo siempre he dicho que la selección ha sido mi amor eterno de siempre. No es fácil desprenderse de algo que lo he interiorizado muchísimo.

“Si la cabeza no me falla, yo estuve 18 años consecutivos yendo a la Selección. Y esta fecha FIFA se me hizo tan extraño el día a día que no sabía qué hacer. Yo tengo 18 años yendo a la selección y esta puede ser la primera vez que no voy por una decisión técnica”.

Desde que llegó al futbol mexicano, en el Torneo de Clausura 2024, Rondón ha anotado 43 goles en cinco torneos. El actual Apertura 2026 sería el de mejor desempeño para el jugador y aún así no fue llamado para formar parte de su selección por el Director Técnico, Oswaldo Vizcarrondo.

Me comunicaron por una nota de voz que no iba a formar parte de esta convocatoria, que el objetivo era darle más minutos a los jóvenes, a los muchachos que vienen jugando ahora.

“Me pareció un poco extraño. Es una conclusión muy personal, si yo soy ahora goleador de la Liga y no me llevas estando a este nivel, quizá en el momento que no me vaya tan bien, tampoco me van a llamar”, mencionó en una entrevista con la periodista Carolina Padrón, para la cadena ESPN.

Pachuca tiene probabilidades de clasificar a la Liguilla -se ubica en el octavo lugar de la general con 22 puntos- y necesita ganar en su próximo encuentro ante Toluca y esperar varias combinaciones de resultados, entre ellas, que Monterrey no gane sus dos duelos pendientes.

Pese a no ser considerado por su selección, hace unos días la directiva del Club Pachuca anunció la renovación de contrato de Rondón hasta 2028.