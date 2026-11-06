Salomón Rondón continuará con Pachuca. Le renovaron su contrato hasta 2028

La Directiva de los Tuzos del Pachuca anunció este viernes la renovación del contrato de su delantero, pero venezolano Salomón Rondón hasta 2028.

El Apertura 2026 ha sido el sexto torneo para el atacante, etapa en la que ha jugado poco más de 6 mil minutos con el equipo de la bella airosa.

Sin embargo, el presente torneo ha sido el de mejor rendimiento para el jugador en cuanto a goles se refiere, ya que ha marcado 15 tantos, lo que lo mantiene como líder de goleo, por encima de Henry Martin, atacante de las Águilas del América, con 10 goles.

Previamente, Rondón anotó sólo 5 goles en el Torneo de Clausura 2026, 9 en el Clausura 2025, 5 en el Apertura 2024 y 8 en el Clausura 2024, para un total de 42 dianas en cinco torneos de Liga Mx.

En torneos internacionales, dos ediciones de Leagues Cup y un Mundial de Clubes, Salomón Rondón sólo ha marcado 1 gol.

Mediante su cuenta oficial de X, el Club compartió el momento en que el Presidente del equipo, Armando Martínez Patiño, le entregó un jersey al jugador, frente a todos sus compañeros, con el número 2028 en los dorsales, haciendo referencia al año hasta el que renovaron sus contrato.

Tuzos, con pocas posibilidades de Liguilla

En la Jornada 16 del Apertura 2026, Pachuca se medirá a los Zorros del Atlas, en el Estadio Jalisco, con pocas posibilidades de clasificar a la Liguilla. Los Tuzos, necesitan ganar sus últimos dos compromisos ante Atlas y Toluca y Toluca y esperar una combinación de resultados para ingresar a la Fiesta Grande.