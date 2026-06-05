Escándalo en Colombia: James Rodríguez y la selección bajo asedio por desplante al presidente Petro

La tensión política en Colombia ha fracturado el búnker de su selección de futbol a unos días del debut en el Mundial 2026. La Federación Colombiana de Futbol (FCF) emitió un comunicado denunciando que los futbolistas están siendo víctimas de una campaña de "asedio, agresión y descalificación". El detonante fue un supuesto desplante de la plantilla hacia el presidente Gustavo Petro durante el acto oficial de entrega de la bandera nacional en el aeropuerto de Bogotá.

El evento protocolario encendió las redes sociales debido a la evidente falta de efusividad de varios referentes del plantel. Mientras recibían los obsequios presidenciales, algunos futbolistas se limitaron a un saludo frío y acelerado. Sin embargo, el foco de la furia digital cayó sobre el capitán y emblema, James Rodríguez, a quien se le acusa en plataformas digitales de haber ignorado la petición de la hija menor del mandatario para tomarse una fotografía.

Un vestuario atrapado en la guerra electoral

Esta fuerte polémica no es un hecho aislado; ocurre en la antesala del balotaje presidencial del próximo 21 de junio. La contienda electoral enfrenta al senador Iván Cepeda (aliado del gobierno de izquierda) con el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, un acérrimo rival de Petro.

El vínculo entre el futbol y la política en este caso es directo: James Rodríguez tiene como asesor jurídico a De la Espriella, un multimillonario abogado que suele hacer campaña utilizando la camiseta amarilla de la selección como emblema, desafiando incluso un fallo judicial adverso que le prohibía usar dicha prenda.

Ante la ola de insultos dirigidos a los deportistas y sus entornos cercanos, la FCF rompió el silencio:

Rechazamos cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional".

Tras el accidentado evento, donde Petro también vistió la camiseta del equipo, la delegación colombiana abandonó el país con rumbo a Estados Unidos. El equipo buscará aislarse del ruido político concentrándose en su último partido amistoso frente a Jordania, el ensayo final antes de su estreno mundialista oficial.

El calendario de la escuadra cafetera de cara al inicio del certamen internacional quedó definido de la siguiente manera:

Último amistoso: Contra Jordania en territorio estadunidense.

Contra Jordania en territorio estadunidense. Debut oficial en el Mundial: Miércoles 17 de junio de 2026.

Miércoles 17 de junio de 2026. Rival de la primera fecha: Uzbekistán (Grupo K).

Mientras el país define en las urnas al sucesor de Petro, la Selección de Colombia arranca su aventura mundialista con el reto de sanar la fractura con su hinchada y demostrar que la camiseta nacional no le pertenece a ningún bando político.