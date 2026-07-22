Orlando Gill entra en el radar del futbol europeo tras su actuación con Paraguay en el Mundial

La participación de Orlando Gill con la Selección Nacional de Paraguay en la Copa del Mundo 2026 comenzó a despertar el interés de clubes europeos de cara al mercado de fichajes de verano.

El guardameta fue una de las principales figuras del conjunto paraguayo durante el torneo y tuvo un papel determinante para que su selección alcanzara los octavos de final, incluyendo la eliminación de Alemania en la ronda de dieciseisavos tras una tanda de penales.

De acuerdo con información surgida en Argentina, el desempeño del portero de San Lorenzo ya llamó la atención de equipos del futbol europeo, aunque por el momento no existe ninguna negociación cerrada.

San Lorenzo ya rechazó una primera oferta por Orlando Gill

El periodista Leandro Alves, quien cubre a San Lorenzo para ESPN, informó que el club argentino ya recibió y rechazó una primera propuesta procedente de Europa.

Según ese reporte, Olympiacos presentó una oferta para intentar fichar al guardameta paraguayo. Sin embargo, ni la directiva de San Lorenzo ni el propio futbolista consideraron que las condiciones económicas fueran suficientes para concretar la operación.

Con ello, el primer acercamiento de un club europeo terminó sin acuerdo y Gill continúa perteneciendo al conjunto argentino.

El entorno del portero apunta al interés del Manchester United

La misma información de Leandro Alves señala que el entorno de Orlando Gill tiene conocimiento de un supuesto interés del Manchester United.

De acuerdo con esa versión, el club inglés prepararía una oferta para intentar incorporar al guardameta durante el actual mercado de fichajes.

No obstante, el periodista también aclaró que San Lorenzo todavía no ha recibido ningún contacto oficial por parte del conjunto de la Premier League para conocer las condiciones de una posible negociación.

Por ese motivo, hasta el momento no existen conversaciones activas entre ambas instituciones para un eventual traspaso.

Gill mantiene contrato con San Lorenzo hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que cualquier club interesado en incorporarlo deberá negociar con la institución argentina o cubrir la cláusula de rescisión establecida en su contrato.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el guardameta paraguayo tiene un valor de mercado estimado en 7.5 millones de euros, mientras su futuro continúa ligado a San Lorenzo a la espera de que puedan llegar nuevas ofertas desde el futbol europeo.