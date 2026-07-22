Muere Hannah Rapp: la boxeadora que peleó por un título mundial fallece atropellada en Texas

La carrera de Hannah Rapp parecía entrar en su momento más importante. Apenas unas semanas antes había compartido el ring con la campeona mundial Tiara Brown en una pelea por el cinturón pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ahora, el boxeo estadunidense llora la muerte de una de sus promesas.

La pugilista falleció a los 26 años tras ser atropellada mientras paseaba en bicicleta junto a su novio en una carretera cercana a Navasota, Texas. El conductor fue detenido y enfrenta un cargo de homicidio involuntario, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existió un episodio de violencia vial.

De acuerdo con la declaración jurada presentada por la Oficina del Sheriff del Condado de Brazos, el incidente ocurrió el 18 de julio cuando un automóvil compacto rebasó a la pareja. Tras un intercambio de gestos entre el conductor y los ciclistas, el vehículo frenó de manera repentina, retrocedió y terminó impactando a Rapp.

Los investigadores señalaron que el golpe fue de tal magnitud que el parabrisas trasero del automóvil quedó completamente destruido. La boxeadora fue localizada inconsciente sobre la carretera y, pese a ser trasladada a un hospital, fue declarada muerta poco después.

El conductor, identificado como Charles Medina, de 31 años, aseguró a las autoridades que creyó que la pareja le hacía señas y afirmó que retrocedía lentamente cuando ocurrió el impacto. Sin embargo, la evidencia encontrada en el lugar, incluidas las marcas de frenado, los daños al vehículo y la posición en la que quedó la víctima, contradicen esa versión, según el expediente judicial.

Medina permanece detenido con una fianza fijada en 250 mil dólares. De ser encontrado culpable del delito de homicidio involuntario, podría enfrentar una pena de entre dos y 20 años de prisión conforme a la legislación de Texas.

Del título mundial a una tragedia

Originaria de Yorktown, Indiana, Hannah Rapp construyó su carrera deportiva lejos de los reflectores. Fue corredora de campo traviesa en la Universidad de Purdue antes de mudarse a Texas, donde trabajaba como inspectora de seguridad contra incendios en la Universidad Texas A&M.

En paralelo desarrolló una destacada trayectoria en el boxeo profesional. Terminó invicta en sus primeros nueve combates, con ocho victorias y un empate, conquistó el campeonato de peso pluma de la Federación Norteamericana de Boxeo y defendió con éxito el cinturón.

Ese desempeño le abrió las puertas para disputar el título mundial del CMB frente a Tiara Brown el pasado 13 de junio. Aunque perdió por decisión de los jueces, dejó una actuación que le ganó el respeto de la campeona.

Era fuerte, tenaz y estaba lista para demostrarle al mundo que pertenecía a este nivel", escribió Brown tras conocer la noticia de su fallecimiento. "Ha sido la mejor rival profesional que he enfrentado". El boxeo despide a una de sus promesas

La muerte de Rapp provocó una ola de mensajes de condolencia en la comunidad boxística. Bryan Boxing, el gimnasio donde entrenaba, la describió como "una mujer y un alma extraordinarias", mientras que Most Valuable Promotions recordó la valentía que mostró durante su combate por el campeonato mundial.

Su club de ciclismo Aggieland también rindió homenaje a quien consideraban una compañera que transmitía entusiasmo en cada salida.

Petición Ley Rapp

Mientras tanto, familiares y ciudadanos impulsan una petición para endurecer las leyes de fianza en Texas para conductores con antecedentes de conducción violenta. La iniciativa surgió después de que se conociera que Medina contaba con un historial de delitos relacionados con conducción temeraria, agresiones y otros comportamientos peligrosos. Un sueño que quedó inconcluso

Apodada "Hanarchy", Rapp había confesado en varias entrevistas que su objetivo era convertirse en campeona mundial y poner el nombre de su ciudad natal en el mapa del boxeo.

Creo de corazón que seré multicampeona del mundo", dijo semanas antes de disputar la pelea más importante de su carrera.

Su historia terminó lejos del ring, cuando apenas comenzaba a abrirse camino entre la élite del boxeo femenino. Una muerte inesperada que deja al deporte sin una de sus figuras emergentes y reabre el debate sobre la seguridad de los ciclistas en las carreteras de Estados Unidos.