Los 76ers abollan la corona a los Knicks, la noche que les dieron sus anillos de campeones de la NBA

El inicio del reinado de los New York Knicks como monarcas de la NBA fue con una amarga derrota por 106-100 ante los Philadelphia 76ers, la noche que recibieron sus anillos de monarcas y en el Madison Square Garden se colocó el nuevo pendón de monarcas. El show que parecía exclusivo para la franquicia neoyorquina se lo llevó el veterano delantero LeBron James, quien comenzó con una victoria la nueva etapa de su carrera en la que ya es su temporada 24 en la liga.

¿Cómo le fue a LeBron James en su primer partido con 76ers?

Los Sixers llegaron a la duela como víctimas y salieron con el puño en alto. La actuación de LeBron James fue redonda después de terminar con 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. El líder encestador de los visitantes fue el base Tyrese Maxey con 28 unidades.

Los Knicks recortaron la desventaja a un punto cuando restaban menos de cinco minutos por jugarse en el periodo final, pero en ese momento un triple del centro Joel Embiid volvió a poner una distancia que terminó siendo infranqueable para los monarcas, que tuvieron en Jalen Brunson a su mejor encestador con 21 unidades.

Knicks puso fin a una espera de más de medio siglo

Momentos antes del partido, el mítico Madison Square Garden vivió una velada inolvidable y emotiva durante la ceremonia de entrega de los anillos de campeón a los New York Knicks, en conmemoración de su título de la temporada 2025-26 frente a los San Antonio Spurs.

Las gradas del recinto neoyorquino estallaron en júbilo cuando, tras 53 años de sequía, el equipo liderado por Jalen Brunson izó el nuevo estandarte de campeones a lo más alto del pabellón, inmortalizándolo junto a los históricos títulos de 1970 y 1973.

La ceremonia inaugural, conducida por el icónico narrador Mike Breen y acompañada por un emotivo video con la voz del actor Ben Stiller, conmovió a una afición que esperó durante generaciones este histórico momento.

Los ostentosos anillos entregados al plantel destacan por sus minuciosos detalles alusivos a la franquicia y por incluir una réplica a escala del propio MSG.

¿Cuáles son las características de los anillos de campeón de los Knicks?

Aunque el costo exacto de estas piezas de alta joyería suele mantenerse en reserva, expertos de la industria estiman que cada anillo oficial de la NBA tiene un valor de fabricación de entre 50,000 y 100,000 dólares.

Las especificaciones que otorgan tanto valor y exclusividad a esta obra creada por la prestigiosa firma Jason of Beverly Hills incluyen:

Materiales de primera calidad: Cada pieza está elaborada en oro blanco e incrustada con casi 800 diamantes y zafiros azules , sumando un total de 22 quilates .

Diseño mecánico exclusivo: Posee un innovador mecanismo que, al rotar la parte superior, despliega una maqueta tridimensional en miniatura de la fachada del Madison Square Garden . Al abrirse en su totalidad, deja al descubierto una detallada reproducción de la zona de graderías inferiores.