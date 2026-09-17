Cruz Azul femenil sorprende con el fichaje de Alicia de la Cuerda, procedente del Real Madrid

Cruz Azul femenil anunció oficialmente el fichaje de la mediocampista española Alicia de la Cuerda, quien llega procedente del Real Madrid de la Liga F de España para reforzar al equipo durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

La futbolista de 22 años se incorporará al plantel dirigido por Raúl “Potro” Gutiérrez, que después de siete jornadas ocupa la sexta posición del Grupo A con 12 puntos y busca acercarse a los puestos de clasificación.

Para De la Cuerda, esta será su primera experiencia fuera de España. La jugadora nació en Toledo y comenzó su formación en las escuelas deportivas de Argés, municipio de esa provincia, donde permaneció entre 2010 y 2014.

¿Quién es Alicia de la Cuerda?

En 2014, la mediocampista ingresó a las fuerzas básicas del Atlético de Madrid para continuar con su proceso de formación. Permaneció en la estructura rojiblanca hasta 2022, cuando fue fichada por el Real Madrid.

Desde su llegada al conjunto madridista, De la Cuerda formó parte del equipo juvenil y posteriormente se incorporó al Real Madrid B. En ese plantel llegó a portar el gafete de capitana antes de concretar su salida hacia el futbol mexicano.

Su llegada a Cruz Azul representa el primer cambio de país en su carrera. La española se sumará ahora al proyecto encabezado por Gutiérrez, quien tomó el mando del conjunto celeste después de los cambios realizados por la institución durante el Apertura 2026.

Cruz Azul busca acercarse a los puestos de clasificación

El fichaje se produce durante una etapa de reestructura para Cruz Azul femenil. El proceso comenzó después de la derrota por 10-0 ante América en la segunda jornada del torneo, resultado que puso fin a la etapa de Israel del Real como entrenador.

Guadalupe Worbis asumió entonces el cargo de manera interina. Posteriormente, la directiva eligió a Raúl “Potro” Gutiérrez como nuevo técnico, mientras que Worbis pasó a formar parte de su cuerpo técnico como auxiliar.

Después de siete fechas, Cruz Azul ocupa el sexto lugar del Grupo A con 12 puntos. El equipo sumó una victoria importante al vencer 2-1 como local a Pumas durante la última jornada.

La incorporación de De la Cuerda apunta a fortalecer el mediocampo de la Máquina en la segunda parte de la fase regular. El conjunto celeste se encuentra a tres puntos de la zona de clasificación y tendrá como objetivo reducir esa distancia durante las próximas jornadas del Apertura 2026.