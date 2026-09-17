América se mantiene invicta: Liga BBVA Femenil Jornada 8 ¿Dónde y cuándo ver?

Después de la primera mitad del torneo, América es de los principales protagonistas del torneo femenil mexicano. Ahora tendrá a Atlas como siguiente rival en busca de seguir en la cima.

El equipo azulcrema llega a este partido con una ofensiva que ha lucido en su paso perfecto de 21 puntos gracias a sus siete victorias consecutivas, además de 35 goles y apenas cinco en contra, números que reflejan su brillante desempeño.

En su compromiso anterior, América protagonizó uno de los partidos más llamativos de la jornada 7 al imponerse 5-2 sobre Tigres. La goleada ante las Amazonas permitió al equipo azulcrema conservar el paso perfecto y seguir en la parte alta de su grupo.

Ahora será Atlas, el rival que enfrentará el domingo 20 de septiembre en la cancha Centenario 5. El encuentro está programado para las 15:45 horas, tiempo del centro de México.

Las rojinegras cuentan con ocho puntos y ocupan la quinta posición de su grupo; para las Águilas, su objetivo será extender su racha y acercarse cada vez más a la fase final sin dejar escapar unidades en esta parte del calendario.

¿Las Amazonas seguirán en la cima del Grupo A?

Rayadas afronta a la jornada 8 con 18 puntos, empatando con Tigres, por lo que, si consigue la victoria ante el Necaxa, sumará 21 unidades y tomará ventaja por el liderato del Grupo A. Las regiomontanas vienen de vencer 3-2 a Chivas el 12 de septiembre.

Mientras tanto, Tigres enfrentará a Toluca, que aparece tercero con 16 puntos. Las Diablas Rojas también tienen la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por la cima si consiguen imponerse ante las Amazonas.

¿Dónde y cuándo ver los partidos de la Jornada 8? Liga BBVA Femenil

La Jornada 8 comenzará este viernes 18 de septiembre, con Rayadas del Monterrey vs. Necaxa, y marcará otro punto importante en camino a la fase final.

Con varios equipos en la pelea por los lugares de clasificación, los resultados de esta fecha pueden generar cambios y establecer nuevas posiciones que tomarán relevancia conforme avance la Apertura 2026.

Con nueve partidos distribuidos a lo largo del fin de semana, la jornada cerrará el 21 de septiembre con el partido Santos Laguna vs. Cruz Azul.