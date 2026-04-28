Gilberto Mora se perfila a romper récord histórico con la Selección Mexican en el Mundial 2026

Tras un día de retraso que alimentó la expectativa, el seleccionador nacional mexicano Javier Aguirre despejó las incógnitas este martes al anunciar la convocatoria de 12 futbolistas de la Liga MX que iniciarán un microciclo de preparación definitivo para la Copa del Mundo 2026. En el centro de la escena emerge Gilberto Mora, el mediocampista de los Xolos de Tijuana, quien se perfila para quebrar una marca de vigente desde la primera edición del certamen en Uruguay 1930.

Mora, de apenas 17 años, encabeza un listado de elementos locales que comenzarán trabajos el próximo lunes. Si el volante se mantiene en condiciones físicas óptimas para el debut de México contra Sudáfrica el 11 de junio, superaría el registro de Manuel “Chaquetas” Rosas, quien en el Mundial de Uruguay 1930 debutó con 18 años y 88 días. Aunque Mora cumplirá la mayoría de edad el 14 de octubre de 2026, su participación en el torneo veraniego le otorgaría la corona como el mundialista mexicano más joven de la historia.

El camino a la consolidación de Mora

La presencia de Mora en el microciclo marca también su regreso oficial a la disciplina del Tri tras superar una pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas con Tijuana durante dos meses. El juvenil, quien fue pieza clave y titular en la obtención de la Copa Oro 2025, se perdió los últimos seis compromisos nacionales debido a dicho percance físico.

El mediocampista, que ya ostenta los récords de ser el titular y anotador más joven de la primera división mexicana (15 años y 320 días) y el debutante más precoz con el Tri (16 años y 94 días), apunta a reaparecer con la selección el 22 de mayo en un amistoso ante Ghana en Puebla.

Aguirre complementó el grupo con ocho jugadores adicionales para facilitar los entrenamientos antes del arribo de los seleccionados que militan en Europa, previsto para finales de mayo.

Sorpresas en el ataque y la jerarquía de Ocho

La convocatoria no estuvo exenta de giros inesperados. Guillermo Martínez, delantero de Pumas, se coló en la lista de Aguirre a pesar de la densa competencia en la posición de centro delantero. Martínez disputará un sitio con figuras de la talla de Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Milán) y Armando “Hormiga” González (Chivas). Este llamado parece reducir las opciones para Germán Berterame, el atacante naturalizado del Inter Miami, considerando que el estratega había manifestado su intención de llevar únicamente a dos especialistas en esa demarcación.

Por otro lado, la ausencia de Marcel Ruiz, volante del Toluca, se confirmó tras no lograr la recuperación esperada de una lesión de ligamentos cruzados. En contraste, la portería ratificó la vigencia de Guillermo Ochoa. Al convocar sólo a dos guardametas del ámbito local-