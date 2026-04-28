Champions League: Horario y cómo ver la semifinal Atlético de Madrid vs Arsenal 

El Atlético de Madrid tendrá la responsabilidad de defender el honor de LaLiga en la Champions League este miércoles 29 de abril cuando en el Estadio Metropolitano inicien su ronda de semifinal ante el Arsenal, un partido que enfrentará dos estilos de juego diferente con la muralla defensiva del cuadro de la Premier League.

El equipo de Diego Simeone llega a esta instancia rompiendo sus propios récords, con 34 goles anotados en la presente edición del torneo continental, la cifra más alta en su historia europea.

Para mantener esta inercia, el estratega argentino apostará por un bloque sólido liderado por Jan Oblak bajo los tres palos y una ofensiva letal conformada por Antoine Griezmann y el argentino Julián Álvarez.

“No es presión, es responsabilidad. Es un objetivo enorme, algo que el club nunca ha logrado”, afirmó el técnico en la rueda de prensa antes del encuentro de este miércoles en el partido de ida.

Por su parte, el Arsenal se presenta como un "objeto inamovible", habiendo concedido apenas cinco goles en sus 12 encuentros previos. El conjunto inglés confiará en la visión de su capitán Martin Ødegaard y apoyados por la contundencia de Viktor Gyökeres en punta.

Mikel Arteta dijo antes del encuentro: “Es un privilegio enorme estar aquí de nuevo... Tenemos que jugar con esa confianza y ese deseo”, señaló el estratega español, quien busca revancha tras el dominio mostrado en la fase previa.

Sin embargo, el Arsenal llega en un momento de alta tensión al verse presionado en la Premier. Si bien por ahora son los líderes con 73 puntos, sus escasos goles y victorias en las últimas jornadas le han permitido al Manchester City reducir la brecha a solo tres unidades.

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