Gilberto Mora y Cavan Sullivan: las joyas del México vs Estados Unidos

Este sábado se disputa una edición más del Clásico de Concacaf entre México y Estados Unidos y a pesar de que se trata de un partido amistoso, tiene ingredientes que hacen muy atractivo este partido, como la presencia de Gilberto Mora y Cavan Sullivan, las dos joyas de 17 años ambas selecciones

¿Quién es Cavan Sullivan, joya de Estados Unidos=

Así como México tiene a su máxima joya y promesa en Gilberto Mora, Estados Unidos no se queda atrás y también tiene un joven talento que pinta para ser el referente de la selección durante muchos años más: Cavan Sullivan.

Surgido en las fuerzas básicas del Philadelphia Union, Sullivan debutó como profesional en la MLS con tan solo 14 años de edad, situación que lo puso en la mira no solo del futbol estadounidense sino del mundo entero.

A diferencia de Mora, la joya estadounidense de inmediato recibió ofertas desde Europa y antes de cumplir los 15 años de edad ya había sido fichado por el Manchester City. Actualmente Cavan Sullivan se mantiene como jugador del Philadelphia, pero espera dar el salto a Europa en cuanto cumpla 18 años de edad.

Cavan Sullivan con Estados Unidos MEXSPORT

Mora, más consolidado de Sullivan

Sin embargo, pese a que el joven estadounidense ya encontró equipo en el Viejo Continente, ‘Morita’ tiene una carrera más solida tanto a nivel de clubes como en selección.

Con el Philadelphia Union Cavan Sullivan registra apenas 10 anotaciones en 49 partidos, mientras que Gilberto Mora ya tiene 15 goles en 62 encuentros con Xolos de Tijuana.

Además, esta Fecha FIFA significó el primer llamado de Sullivan con los Estados Unidos, mientras que Mora ya suma 13 partidos con México y una Copa del Mundo.

Ante Colombia, el sábado 26 de septiembre, Gilberto Mora celebra su primer gol con la Selección Mexicana. Mexsport

La rivalidad que apunta por un largo tiempo

Con ambos jugadores con 17 años de edad y un futuro prometedor en Europa, Gilberto Mora y Cavan Sullivan apuntan a ser las nuevas caras de esta histórica rivalidad y este duelo será apenas el primer de muchos Clásicos de Concacaf.