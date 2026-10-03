Gilberto Mora es baja para el México vs Estados Unidos

La Selección Mexicana no podrá contar con su cuadro de lujo para enfrentar al combinado de las barras y las estrellas, pues además de la baja de Hirving Lozano por lesión, Gilberto Mora no estará disponible para el partido vs Estados Unidos.

De acuerdo con información de Gibran Araige de TUDN, el cuerpo técnico comandando por Rafael Márquez ha tomado la decisión de no arriesgar a Mora en este encuentro amistoso, por lo que no tendrá minutos para este Clásico de la Concacaf.

Hay que recordar que Mora venía con molestias en el tobillo derecho desde el partido vs Colombia, el primero para México en esta Fecha FIFA, razón por la que se perdió el duelo vs Perú. Reportes indicaban que estaba recuperado para el encuentro de esta noche, pero finalmente no tendrá actividad.

Un comentarista español considera que Gilberto Mora todavía no está listo para ser titular indiscutible en las potencias europeas y necesita continuidad para completar su formación. REUTERS

Es importante señalar que a diferencia del caso de ‘Chucky’ Lozano, ‘Morita’ no es baja de la concentración y permanecerá con el equipo de cara al próximo partido que será ante Chile el martes 6 de octubre en Oakland, California.

Se espera que para dicho encuentro Gilberto Mora pueda tener algunos minutos.

El plan de desarrollo de Gilberto Mora

Evitar lesiones crónicas es clave para que Gilberto Mora pueda tener una larga carrera lejos de las molestias musculares y es por esa razón que se tomó la decisión de no arriesgarlo y esto sucede tanto en Selección Mexicana como con Xolos.

Desde hace varias temporadas en Tijuana tiene un plan de desarrollo muscular para Gilberto Mora, esto con la intención de que su crecimiento muscular no se vea afectado a largo plazo; es por esa razón que rara vez ‘Morita’ juega los 90 minutos de un partido.