Gerard Piqué salió en defensa de Jesús Owono, portero del FC Andorra, después de que el guardameta recibiera una sanción de 12 partidos por la acción que precedió al fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel. El exfutbolista del Barcelona consideró excesivo el castigo y pidió que el Comité de Competición valore la acción y no las consecuencias trágicas que se produjeron.

El también máximo accionista del conjunto andorrano y responsable de su área técnica compartió su postura a través de un video publicado en redes sociales, donde expresó su preocupación por la situación que atraviesa Owono y cuestionó los criterios utilizados para determinar la sanción.

Antes de referirse al castigo, Piqué quiso recordar a Jesús de Miguel y reconocer el impacto que su fallecimiento ha provocado en el vestuario del FC Andorra.

Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a 'Demi'. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande", expresó.

Piqué considera excesiva la sanción contra Jesús Owono

El exdefensor del Barcelona sostuvo que la acción protagonizada por Owono debe analizarse como un accidente y no a partir del desenlace que tuvo el incidente. Desde su perspectiva, imponerle la sanción máxima al guardameta supone atribuirle una responsabilidad que no le corresponde.

Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el futbol y que aún ahora nos preguntamos ¿por qué ha sucedido? Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente", señaló.

Piqué también insistió en que el castigo coloca al futbolista de Guinea Ecuatorial en una situación injusta, pues considera que no tuvo la intención ni la responsabilidad de provocar lo sucedido.

Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa", agregó.

Gerard Piqué recordó un accidente que sufrió con Víctor Valdés en Champions League

Para explicar su postura, el exfutbolista recurrió a una experiencia personal que vivió durante su etapa con el FC Barcelona. En las semifinales de la Champions League 2012, Piqué protagonizó un fuerte choque con su entonces compañero Víctor Valdés, durante el partido frente al Chelsea.

El impacto provocó que el defensa tuviera que ser trasladado a un hospital, después de continuar jugando pese a encontrarse desorientado y sin recordar lo ocurrido.

Yo esta situación la he vivido en primera persona. En 2012, en un partido de semifinales de Champions entre el Barça y el Chelsea yo choqué con Víctor Valdés en una situación parecida, es decir, son dos cuerpos que van en sentido contrario y mirando la pelota y que de golpe chocan. Uno siempre sale más mal parado que otro y ese día fui yo", relató.

Piqué recordó que recibió un golpe en la cabeza y siguió sobre el terreno de juego, aunque no tenía memoria de lo que había sucedido. Posteriormente, despertó en el hospital, donde le explicaron los detalles del incidente.

Con este ejemplo, el exjugador buscó explicar que un choque accidental puede tener consecuencias muy diferentes para los futbolistas involucrados y que el resultado de una acción no necesariamente determina la responsabilidad de quien participa en ella.