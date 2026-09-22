Isack Hadjar regresa a Red Bull en el GP de Azerbaiyán y Liam Lawson vuelve a Racing Bulls

Después de tres carreras de ausencia, el equipo Red Bull Racing confirmó movimientos en su alineación de pilotos de cara al Gran Premio de Azerbaiyán. El francés Isack Hadjar superó la lesión en la muñeca sufrida durante las vacaciones de verano —la cual lo alejó de las carreras en Países Bajos, Italia y España— y fue declarado apto para retomar su monoplaza junto a Max Verstappen en el Circuito de Bakú de este fin de semana.

"Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida de nuevo a Isack este fin de semana. Tras recuperarse con éxito de su lesión en la muñeca, Isack volverá a la acción en el Circuito Urbano de Bakú el jueves", comunicó la escudería austriaca este martes mientras se mantenían las dudas sobre si competiría o no.

El regreso de Liam Lawson a Racing Bulls y la salida de Yuki Tsunoda

La recuperación de Hadjar marca el final del interinato de Liam Lawson en Red Bull. La situación del neozelandés llegó en el momento correcto revalorizando su carrera consiguiendo un séptimo lugar en Zandvoort y un sexto puesto en Madrid. Los resultados llegaron en un instante cuando el equipo analizaba sacarlo de la alineación en el 2027 y permitir el ascenso del búlgaro Nikola Tsolov, actual piloto de la Fórmula 2.

El neozelandés regresará a Racing Bulls para hacer pareja con Arvid Lindblad, provocando que Yuki Tsunoda deje su asiento tras sumar un punto en el Gran Premio de Italia.

"El equipo desea agradecer sinceramente a Liam por su profesionalismo, dedicación y arduo trabajo durante las últimas tres carreras. Al intervenir en circunstancias difíciles, ofreció actuaciones impresionantes e hizo una contribución valiosa al equipo. Le deseamos todo lo mejor en su regreso a Racing Bulls", concluyó el comunicado.

Lawson tiene el resto del calendario para demostrar que el nivel exhibido en Red Bull puede mantenerlo y, con ello, conservar su lugar para el 2027.