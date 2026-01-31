"Son muy malos, hijos de pu..", Toro Fernández se expone a severa suspensión

Cruz Azul arrancó de manera aplastante su partido de la Jornada 4 ante FC Juárez, ganando 0-2 al minuto 7 y con un compromiso controlado, sin embargo, con el pasar de los minutos se le fue complicando el trámite a La Máquina, mismo en el que Gabriel Toro Fernández fue expulsado por insultos al cuerpo arbitral, arriesgándose a una sanción de 2 partidos o más.

Durante los últimos minutos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Cruz Azul fue perdiendo los papeles y comenzó a reclamar jugadas que consideraban dudosas en su contra, sancionadas por el árbitro central del compromiso: Jesús Rafael López Valle.

Jesús López Valle durante la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

Nicolás Larcamón y, su auxiliar, Javier Berges fueron los primeros en ver la tarjeta roja en el tramo final del primer tiempo debido a los reclamos al cuerpo arbitral, dejando los ánimos calientes de cara a todo el segundo lapso, donde las modificaciones no beneficiaron al cuadro cementero.

Para el minuto 80, Bravos anotó el 2-4 que los acercaba en el marcador y los hacía soñar con rescatar un punto ante su gente, lo que ocasionó la furia de Gabriel Toro Fernández, quien reclamó al silbante en cuanto el balón se dirigía al centro de la cancha para que se reanudaran las acciones.

En primera instancia, López Valle le mostró la tarjeta amarilla al delantero de Cruz Azul, sin embargo, los reclamos se mantuvieron y -de acuerdo a diversos informes- Fernández habría insultado al central, ganándose inmediatamente la cartulina roja:

Son muy malos, hijos de pu..."

Sanción hasta de 3 partidos

Los siguientes días serán fundamentales para conocer el destino inmediato de Gabriel Toro Fernández y Cruz Azul, ya que se dará a conocer lo que la papeleta de Jesús Rafael López Valle diga respecto a la expulsión del delantero y, a partir de ello, definir los partidos de suspensión que tendrá que pagar.

En el peor de los escenarios, estaría quedando fuera durante los siguientes 3 partidos de Cruz Azul, mismos que le exigirán a La Máquina su mejor versión, ya que irán contra candidatos al título del Clausura 2026 en la Liga MX.

Estos son los siguientes compromisos de Cruz Azul en la Liga MX:

Toluca Vs Cruz Azul / Jornada 5, sábado 7 de febrero - Estadio Nemesio Diez.

Cruz Azul Vs Tigres / Jornada 6, domingo 15 de febrero - Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul Vs Chivas / Jornada 7, sábado 21 de febrero - Estadio Olímpico Universitario.

Monterrey Vs Cruz Azul / Jornada 8, sábado 28 de febrero, Estadio BBVA.

* En cuanto al eje del ataque, Bryan Gamboa es la única opción natural que presenta Cruz Azul para suplir la ausencia de Fernández.

Cruz Azul enfrentará a Toluca, Tigres, Chivas y Monterrey en sus siguientes compromisos de Liga MX. Mexsport

BFG