Todos los campeones en la historia de la Supercopa de Europa
Solamente en 8 ocasiones, el actual campeón de Europa League pudo vencer al monarca de Champions League en la Supercopa de Europa; revisa los detalles
Desde el nuevo formato de la Supercopa de Europa, los campeones de las dos ligas europeas más relevantes se han enfrentado en 26 ocasiones, dejando un saldo de 18 triunfos para los monarcas de Champions League por 8 de los de Europa League; antes del PSG Vs Aston Villa, van 7 ediciones consecutivas en donde se consagran los de Champions, conservando su racha más larga.
Desde el año 2000 se lleva a cabo la nueva Supercopa de Europa, misma que mantiene al Real Madrid como el más ganador con 6 títulos, cayendo únicamente en dos de ellas (2000 y 2018).
Por su parte, Atlético de Madrid es el campeón de Europa League que más veces ha derrotado al actual monarca de Champions League para consagrarse como el campeón de la Supercopa de Europa (2010, 2012 y 2018).
Partidos, marcadores y campeones de la Supercopa de Europa
Estos fueron cada uno de los partidos de Supercopa de Europa que se han disputado bajo el nuevo formato de competencia:
*2000 / Galatasaray 2-1 Real Madrid
*2001 / Liverpool 3-2 Bayern Múnich
2002 / Real Madrid 3-1 Feyenoord
2003 / Milan 1-0 Porto
*2004 / Valencia 2-1 Porto
2005 / Liverpool 3-1 CSKA Moscú
*2006 / Sevilla 3-0 Barcelona
2007 / Milan 3-1 Sevilla
*2008 / Zenit 2-1 Manchester United
2009 / Barcelona 1-0 Shaktar Donetsk
*2010 / Atlético de Madrid 2-0 Inter de Milán
2011 / Barcelona 2-0 Porto
*2012 / Atlético de Madrid 4-1 Chelsea
2013 / Bayern Múnich 2(5)-(4)2 Chelsea
2014 / Real Madrid 2-0 Sevilla
2015 / Barcelona 5-4 Sevilla
2016 / Real Madrid 3-2 Sevilla
2017 / Real Madrid 2-1 Manchester United
*2018 / Atlético de Madrid 4-2 Real Madrid
2019 / Liverpool 2(5)-(4)2 Chelsea
2020 / Bayern Múnich 2-1 Sevilla
2021 / Chelsea 1(6)-(5)1 Villarreal
2022 / Real Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt
2023 / Manchester City 1(5)-(4)1 Sevilla
2024 / Real Madrid 2-0 Atalanta
2025 / PSG 2(4)-(3)2 Tottenham
2026 / PSG Vs Aston Villa – miércoles 12 de agosto.
* Campeones de Europa League que se coronaron en la Supercopa de Europa derrotando a los vigentes monarcas de Champions League.
BFG