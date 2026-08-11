Todos los campeones en la historia de la Supercopa de Europa

Desde el nuevo formato de la Supercopa de Europa, los campeones de las dos ligas europeas más relevantes se han enfrentado en 26 ocasiones, dejando un saldo de 18 triunfos para los monarcas de Champions League por 8 de los de Europa League; antes del PSG Vs Aston Villa, van 7 ediciones consecutivas en donde se consagran los de Champions, conservando su racha más larga.

Desde el año 2000 se lleva a cabo la nueva Supercopa de Europa, misma que mantiene al Real Madrid como el más ganador con 6 títulos, cayendo únicamente en dos de ellas (2000 y 2018).

Por su parte, Atlético de Madrid es el campeón de Europa League que más veces ha derrotado al actual monarca de Champions League para consagrarse como el campeón de la Supercopa de Europa (2010, 2012 y 2018).

Partidos, marcadores y campeones de la Supercopa de Europa

Estos fueron cada uno de los partidos de Supercopa de Europa que se han disputado bajo el nuevo formato de competencia:

*2000 / Galatasaray 2-1 Real Madrid

*2001 / Liverpool 3-2 Bayern Múnich

2002 / Real Madrid 3-1 Feyenoord

2003 / Milan 1-0 Porto

*2004 / Valencia 2-1 Porto

2005 / Liverpool 3-1 CSKA Moscú

*2006 / Sevilla 3-0 Barcelona

2007 / Milan 3-1 Sevilla

*2008 / Zenit 2-1 Manchester United

2009 / Barcelona 1-0 Shaktar Donetsk

*2010 / Atlético de Madrid 2-0 Inter de Milán

2011 / Barcelona 2-0 Porto

*2012 / Atlético de Madrid 4-1 Chelsea

2013 / Bayern Múnich 2(5)-(4)2 Chelsea

2014 / Real Madrid 2-0 Sevilla

2015 / Barcelona 5-4 Sevilla

2016 / Real Madrid 3-2 Sevilla

2017 / Real Madrid 2-1 Manchester United

*2018 / Atlético de Madrid 4-2 Real Madrid

2019 / Liverpool 2(5)-(4)2 Chelsea

2020 / Bayern Múnich 2-1 Sevilla

2021 / Chelsea 1(6)-(5)1 Villarreal

2022 / Real Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt

2023 / Manchester City 1(5)-(4)1 Sevilla

2024 / Real Madrid 2-0 Atalanta

2025 / PSG 2(4)-(3)2 Tottenham

2026 / PSG Vs Aston Villa – miércoles 12 de agosto.

* Campeones de Europa League que se coronaron en la Supercopa de Europa derrotando a los vigentes monarcas de Champions League.

BFG