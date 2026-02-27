Milito estuvo a un paso de dirigir a Toluca

Gabriel Milito estuvo a detalles de sentarse en el banquillo de los Diablos Rojos del Toluca antes de iniciar su etapa en la Liga MX con Chivas.

La revelación la hizo Santiago San Román, vicepresidente deportivo del club mexiquense, quien confirmó que el argentino tenía todo acordado para asumir el proyecto escarlata antes de la llegada de Renato Paiva, pero un asunto personal frenó la operación.

En entrevista en ESPN, el directivo fue claro:

Gabi Milito iba a venir con nosotros antes de que llegara Renato Paiva, estaba cerrado, pero por un tema personal no se pudo. Es un técnico excepcional, bien por Chivas que le dio tiempo”.

La declaración confirma que el hoy estratega rojiblanco estuvo a nada de dirigir en el Estadio Nemesio Diez de cara al Clausura 2024, con proyecto definido y acuerdo prácticamente firmado.

La negociación estaba completamente avanzada. Milito y Toluca tenían el acuerdo listo, perfil definido y ruta de trabajo trazada. Sin embargo, la situación personal del entrenador sudamericano cambió el rumbo de una decisión que parecía inminente.

La directiva mexiquense reaccionó y optó por Paiva como alternativa inmediata para no frenar el proyecto deportivo en aquel momento.

Ahora, el destino coloca a Milito frente al club que pudo dirigir. El enfrentamiento de este sábado en el Estadio Nemesio Diez no solo tiene implicaciones deportivas, también carga con esa historia reciente que nunca llegó a concretarse. San Román anticipó un duelo sin concesiones:

Va a ser un partido muy cerrado y vamos a salir a ganar”, advirtió.

El momento que atraviesa el Rebaño tampoco pasa desapercibido. Para el dirigente, el buen rendimiento rojiblanco eleva la competencia interna y fortalece el torneo.

Está pasando por un buen momento y que Chivas esté bien le hace bien al futbol mexicano”, apuntó, reconociendo que el crecimiento de un grande impacta directamente en la exigencia de la liga.

Del lado escarlata, la confianza recae en Antonio Mohamed, quien buscará imponer condiciones en casa. Toluca apuesta por su fortaleza en el Nemesio Diez, por la intensidad en transiciones y por el respaldo de su afición para marcar diferencia ante un rival que llega con ritmo competitivo.

Lo que quedó como una negociación frustrada hoy se convierte en narrativa de partido. Milito regresa al estadio donde pudo iniciar su ciclo en México, pero lo hace como rival. El margen fue mínimo hace dos años; ahora, la historia se escribe desde trincheras opuestas, con 3 puntos en disputa y una historia pendiente en el fondo.