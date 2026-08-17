Futbolista francés al borde de la muerte tras accidente en una piscina

El futbolista francés Yael Trepy, delantero del Cagliari, se encuentra en estado grave y permanece en coma inducido después de sufrir un principio de ahogamiento en una piscina de Porto Cervo, en la Costa Esmeralda italiana.

El jugador de 20 años se encontraba disfrutando de uno de los dos días de descanso concedidos al plantel después de su último compromiso oficial, cuando tuvo dificultades dentro del agua y terminó perdiendo el conocimiento.

Trepy fue auxiliado de inmediato y posteriormente trasladado en helicóptero al hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde ingresó a terapia intensiva y permanece bajo vigilancia constante debido a la delicadeza de su estado.

Los estudios realizados al futbolista detectaron una importante cantidad de líquido en los pulmones, situación que dificulta el intercambio de oxígeno y llevó al personal médico a intubarlo y mantenerlo en coma inducido mientras recibe tratamiento.

Cagliari sigue de cerca la evolución de Trepy

Las primeras versiones sobre lo ocurrido no coinciden por completo. Algunos reportes señalan que el futbolista pudo verse sorprendido por un cambio repentino en la profundidad de la piscina y tuvo dificultades para mantenerse a flote.

Otra versión difundida por medios italianos apunta a que Trepy pudo haberse sentido indispuesto mientras se encontraba dentro del agua, aunque hasta el momento no existe una explicación definitiva sobre las causas que provocaron el accidente.

El Cagliari confirmó oficialmente la hospitalización de su jugador y aseguró que mantiene contacto permanente con el centro médico y con la familia del delantero para conocer cualquier cambio en su condición.

El club de la Serie A también publicó un mensaje de apoyo para el futbolista, mientras compañeros, aficionados y miembros de la institución permanecen pendientes de la evolución de su estado de salud.

Trepy había tenido actividad apenas el viernes, cuando fue titular en la victoria por 1-0 del Cagliari frente al Arezzo dentro de la Copa Italia, antes de que el cuerpo técnico concediera descanso al plantel.

El atacante llegó a las fuerzas básicas del Cagliari en 2022 y durante la temporada pasada consiguió debutar en la Serie A, donde comenzó a ganar espacio dentro del primer equipo.

Trepy incluso consiguió marcar en su presentación en el máximo circuito italiano, al anotar el gol del empate para su equipo frente al Cremonese durante los minutos finales del encuentro.

El delantero francés puede desempeñarse como centrodelantero, segundo atacante o extremo por derecha, características que lo han convertido en uno de los jóvenes que el club buscaba consolidar dentro de su plantilla.

La evolución de Trepy continuará bajo observación durante las próximas horas, mientras el Cagliari permanece atento a los nuevos reportes médicos sobre la condición de su futbolista.