De la molestia al quirófano: Santiago Giménez revela cómo fue el proceso para optar por la cirugía

Santiago Giménez se sinceró durante una entrevista con TUDN y dejó la confesión que fue lo que lo orilló a operarse del tobillo derechoa finales de año, pensando en llegar al Mundial 2026 en las mejores condiciones con la Selección Mexicana.

El ariete de 24 años admitió que arrastraba la molestia desde antes de disputar la Copa Oro 2025, pero decidió ignorarla y buscar aminorar los dolores con medicamentos. “Uno como jugador dice que no pasa nada, hay que seguir”, confesó a TUDN en una entrevista en Italia.

El dolor fue creciendo después de cada partido en la Serie A. Giménez siguió jugando medicado hasta que llegó al límite. En un encuentro contra el Atalanta tomó doble dosis de medicación y entendió que ya no podía continuar, pues el dolor sólo crecía.

Ahí decidí parar y con los estudios, o radiografías, la decisión era operarme. Tienes el Mundial en verano, mides todas las probabilidades que hay, la decisión que tomé fue operarme, con mi familia, y ha sido la mejor opción”, explicó.

Santiago Gimenez se operó en diciembre pensando en poder llegar al Mundial. Mexsport

La cirugía se realizó en diciembre y la recuperación ha sido meticulosa para no arriesgar el sueño mundialista; apenas volvió hace un par de semanas, esperando contar con el tiempo suficiente para entrar en los planes de Javier Aguirre para formar parte del Tri.

Giménez, quien ha tenido un paso irregular en Milan con pocos minutos y goles, ve la lesión como una oportunidad. “Rumbo al Mundial, creo que lo decía antes, mucha gente en México está preocupada por la cantidad de lesiones en la selección, nunca es bueno estar lesionado, pero los que están lesionados están con hambre de regresar mejor y van a regresar más fuertes”, aseguró. Su optimismo contrasta con la preocupación en México por las bajas de varios jugadores clave rumbo a 2026.

El delantero sabe que el Mundial es su gran oportunidad para consolidarse como referente tricolor. La operación fue una decisión familiar y calculada: priorizar el verano de 2026 por encima de todo. Ahora, con la recuperación avanzada, Giménez entrena con el grupo en Milan y apunta a reaparecer pronto, quizás en el derbi contra el Inter o en las próximas semanas.