El Atlas planea dejar el Jalisco

Atlas podría vivir uno de los cambios más importantes de su historia. Como parte de la nueva etapa que encabeza Grupo Prodi, la directiva rojinegra ya trabaja en el proyecto para construir un nuevo estadio que, en el futuro, sustituiría al Estadio Jalisco como casa del equipo.

Fuentes cercanas al proyecto informaron que el grupo encabezado por José Miguel Bejos ya desarrolla el diseño del inmueble, el cual tendría capacidad para 30 mil aficionados y formaría parte de un complejo que incluiría estacionamiento, plaza comercial, hotel y otras áreas de servicios.

El proyecto estaría contemplado sobre un predio ubicado entre Avenida Olímpica y Avenida Revolución, en el municipio de Guadalajara, junto al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con la información obtenida, la UdeG también tendría participación dentro del desarrollo comercial que acompañará al nuevo estadio, aunque todavía no se conocen los detalles del esquema de colaboración.

Un proyecto que ya toma forma

Las fuentes consultadas señalaron que el proyecto ya cuenta con bocetos, estudios y una planeación inicial, por lo que el siguiente paso será definir la ejecución de una obra que busca convertirse en uno de los desarrollos deportivos más importantes de la ciudad.

El terreno donde se levantaría el inmueble es conocido por albergar actualmente espectáculos temporales, como circos, y décadas atrás fue sede del Estadio Tecnológico, donde jugaron los Charros de Jalisco de beisbol durante los años noventa.

Hasta ahora, Grupo Prodi no ha realizado un anuncio oficial sobre la construcción del estadio ni ha revelado detalles del proyecto. Sin embargo, las fuentes consultadas estiman que, una vez iniciados los trabajos, el inmueble podría estar listo en un plazo aproximado de dos a tres años.

Mientras tanto, Atlas continuará disputando sus partidos como local en el Estadio Jalisco, recinto que ha sido su hogar durante gran parte de su historia y donde conquistó el histórico bicampeonato de la Liga MX entre el Apertura 2021 y el Clausura 2022.

De concretarse el proyecto, los Rojinegros cerrarían un capítulo de décadas en el Estadio Jalisco para comenzar una nueva era en un inmueble diseñado específicamente para las necesidades deportivas y comerciales de la institución.