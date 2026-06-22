Video: Fuertes lluvias golpean al Estadio Guadalajara; la cancha, sin daños

Una sorpresiva lluvia golpeó el Estadio Guadalajara, en el día previo al duelo entre las selecciones de Colombia y RD Congo; la cancha no se vio dañada gracias a su sistema de drenaje.

Cerca de las 17:30 horas, la zona de Zapopán registró una fuerte lluvia y granizo. Avenidas y cruces a desnivel registraron complicada carga vehicular, mientras que en las inmediaciones del Estadio Guadalajara la postal fue memorable, aunque cargada de tensión por las estructuras temporales que FIFA ha montado para la celebración del Mundial 2026.

El montaje del Centro de Medios del Estadio Guadalajara dejó ver que está preparado para todo tipo de climas y contingencias. Pese a la sacudida de las ráfagas de viento, que suelen ser de alto impacto en el valle donde descansa el recinto de las Chivas, las estructuras de telecomunicaciones y otras activaciones no sufrieron daños.

De igual manera, fuentes que laboran dentro del estadio, confirmaron que el estado de la cancha se mantiene en óptimas condiciones. El sofisticado sistema de drenaje entró en acción.

En la zona de Guadalajara centro, la actividad mundialista no se vio afectada. El Fan Festival, en el que se transmitía el Francia vs Irak (juego suspendido por lluvia en Filadelfia) no registró interrupciones ni amenaza de lluvia, aunque en zonas como la glorieta de La Minerva sí hubo una ligera precipitación.

Cabe destacar que en esta jornada, la Selección de España en Chattanooga, Tennessee, fue evacuada del centro de entrenamiento por alerta de tornado.

De acuerdo con el departamento meteorológico del estado de Jalisco, las entidades afectadas por la fuerte lluvia son San Juan de Ocotán, Zapopan; San Agustín, Tlajomulco, San Francisco de la Soledad y El Salto.