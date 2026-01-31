¡Fuera! 'Búfalo' Aguirre es borrado del América; Zúñiga y Dávila, titulares

Para el partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, América recibirá a Necaxa en la capital del país, partido para el que Rodrigo Búfalo Aguirre ni siguiera fue considerado para ir a la banca, mientras que Víctor Dávila y José Pantera Zúñiga arrancarán como titulares.

Ante las especulaciones del jugador No Formado en México (NFM) que será sacrificado por André Jardine para dale cabida a Raphael Veiga -quien está por arribar a CDMX- el estratega brasileño deja clara su postura, dejando fuera de la convocatoria a Rodrigo Búfalo Aguirre.

El camiseta 27 de América se mantiene registrado en la página de laLiga MX, sin embargo, los rumores indican que es el NFM más adelantado para abandonar a la escuadra azulcrema luego de 3 torneos defendiendo la playera del 16 veces campeón de Liga MX.

Desde su llegada al Nido, Aguirre disputó 51 partidos con América, mismos en los que consiguió un total de 15 goles, siendo fundamental en las eliminatorias ante Cruz Azul (Cuartos de Final) y Toluca (Semifinal) del Apertura 2024, donde las Águilas conquistaron el tricampeonato frente a Rayados de Monterrey.

Rodrigo Aguirre anotó 15 goles en 51 partidos con América. Mexsport

El destino de Rodrigo Aguirre estaría en Tigres, supliendo a Nicolás Ibáñez, quien estaría viviendo sus últimos minutos como delantero de la Sultana del Norte.

Oportunidad de oro antes de que...

De la mano de la inminente salida de Rodrigo Aguirre, los nombres de Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga podrían estar seguros para lo que resta del semestre, sin embargo, cualquiera de los dos podrían salir de la institución azulcrema en este mercado de fichajes, mismo que cerrará a mediados del mes de febrero.

Con el contexto en consideración, la actuación de Víctor Dávila y José Zúñiga frente a Necaxa, duelo en el que serán titulares, podría ser fundamental en busca de aprovechar la que estaría siendo una de sus últimas oportunidades, ya que América se mantiene sin anotar en el Clausura 2026 y con la Concachampions en la mira, título que no consiguen desde hace una década.

América no ha anotado gol en los primeros 3 partidos del Clausura 2026. Mexsport

Por otro lado, jugadores como Alejandro Zendejas y Allan-Saint Maximin no se encuentran disponibles con América para el duelo de la Jornada 4 -posiblemente- para darles descanso de cara al viaje a Honduras para medirse a Olimpia en Concachampions a mitad de semana.

