Fue jugador del Cruz Azul y ahora podría regresar en otro cargo importante para el equipo

El futboll tiene muchos atajos, pero también puertas que parecen no conducir a ningún lado. El debutar en Primera División no significa la consolidación, sino el principio del camino que a muchas veces se tuerce.

Como Jaiber Jiménez debe haber muchos casos. Chicos que se esfuerzan por llegar a lo más alto y jugar en Primera División, pero después quedan relegados con los cambios de entrenadores y directivas.

A Jaiber le pasó así. Aunque fue campeón con Cruz Azul en el ansiado noveno título, su participación apenas es fantasmal. Un rostro más en la foto de celebración, en la que los nombres desaparecen y los que hicieron la historia quedan en la memoria colectiva. Pero no todos, hay jugadores que se pierden hasta en las fotografías.

Jaiber fue canterano cementero, desde la escuela de Salina Cruz en Oaxaca. Pasó por todas las inferiores hasta que en 2019 con 24 años, tardío sí pero al final elegible, debutó en Primera División con Pedro Caixinha.

Jaiber Jiménez jugó en La Máquina. Mexsport

Se mantuvo en La Máquina que sufría constantes fracasos en los torneos con Robert Dante Siboldi por ejemplo en aquella liguilla en la que Pumas le revirtió cuatro goles y después, la llegada de Juan Reynoso le cambió el rumbo.

Jugó apenas 14 partidos y dio dos asistencias en en cuatro años. Por eso, tomó la decisión de retirarse a los 28 años.

Ahora el futuro es distinto para Jiménez, A los 31 años se ha graduado del Centro de Formación Profesional de la Femexfut y optó por el área de preparación física.

Estudió en el Campus de Veracruz, lugar al que mudó su residencia. De la mano de Dios y la de mi familia pudimos lograr una meta más. El milagro es demasiado grande para vivirlo solo", dijo con el título en las manos, muy distinto al que levantó en el torneo de 2021.

Cruz Azul fue campeón en 2021 con Jaiber Jiménez en el equipo. (Mexsport)

Algunos de los que fueron sus compañeros reaccionaron con agrado a la noticia como Sebastián Jurado y Guillermo Allison.