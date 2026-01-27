De freír papas en un restaurante, a ser estrella del Super Bowl, así es la historia de Malcom Butler

El esquinero Malcom Butler será recordado siempre por su actuación en el Super Bowl XLIX al hacer la mejor jugada, una intercepción en la línea de gol, precisamente ante los Seattle Seahawks.

Pero también, ahora en su segundo Super Tazón, será recordado por su pasado de resistencia y tesón, que lo llevaron a no desistir en su sueño de jugar futbol americano aunque en la vida por momentos lo aporreara trabajando en una cadena de comida frita, la conocida Popeye's.

En 2013, Malcom Butler apenas si llegaba a fin de mes trabajando en la cocina del restaurante.

Su vida cambió en 2014 cuando finalmente pudo ser firmado por los New England Patriots a pesar de que no fue seleccionado en el draft de ese año.

Nacido en 1990, hoy es un veterano que ha pasado los mejores momentos y también las dificultades de una reestructuración en los Patriots. En aquella edición del Super Bowl XLIX, Tom Brady le cedió el premio del MVP a Malcom Butler, una camioneta roja Chevrolet Colorado.

Hijo de una madre soltera, con cuatro hermanos más y con las dificultades que conlleva subsistir en las calles, Malcom Butler siempre creyó en sus condiciones de vida para sobresalir y que el deporte lo honraría más adelante.

TRABAJAR EN POPEYE'S

Pero a los 24 años no tuvo más opción que aceptar un trabajo en la cadena de comida frita Popeye's, a pesar de que se había llegado a la universidad del Este de Alabama. Jugando ahí para los Tigers cumplió con buenos números, pero en el draft nadie lo quiso.

Restaurante Popeye's en Mississippi donde trabajó Butler Captura de pantalla

Entonces comenzó de cajero en su ciudad natal de Mississippi y después fue ascendido a freír las papas. La gerente de esa sucursal, Shenelle Parker, lo recuerda como un chico formal y trabajador.

"Era puntual, un trabajador incansable y dedicado".

Los Patriotas los seleccionaron en un campamento de entrenamiento y finalmente le extendieron un contrato por 1.5 millones de dólares. Sus actuaciones fueron en crecimiento hasta que en el Super Bowl de 2015 se convirtió en la estrella.

Unos años después, cuando el recuerdo de trabajar en un restaurante y ser estrella del futbol americano se mezcla a una semana de jugar otra edición ante los Seahawks.