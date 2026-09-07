¡Se queda en el Infierno! Antonio Mohamed frena rumores y amarra su continuidad con Toluca

Antonio Mohamed aprovechó los reflectores mediáticos tras conquistar la Leagues Cup para poner fin a los rumores sobre su posible salida del Toluca. Tras conseguir uno de los pocos títulos que le faltaban en su expediente, la prioridad del Turco es buscar nuevamente la corona en el Apertura de la Liga MX y trascender en diciembre en la Copa Intercontinental como representante de la Concacaf.

Mohamed ya acumula 11 títulos en los banquillos del fútbol mexicano, seis de ellos al frente de los Diablos Rojos del Toluca, equipo al que ha consolidado como el más exitoso de los últimos años en el país.

Yo estoy muy comprometido con la institución. Siempre que termino un torneo o un semestre evaluamos la situación con la directiva, pero ahora estoy totalmente comprometido, feliz, festejando y muy ilusionado con hacer un gran torneo y una buena Copa Intercontinental. Así que cualquier especulación sobre mi salida queda totalmente descartada”.

Para el conjunto escarlata, el siguiente paso es el regreso al torneo local, cuando el sábado 12 de septiembre reciba a los Rojinegros del Atlas. Con este encuentro retomarán el objetivo de ubicarse entre los cuatro mejores puestos de la fase regular para pelear por el título en la Liguilla.

“Hay que seguir compitiendo y pensando en ganar, porque esa es nuestra mentalidad: la competencia interna y la exigencia que tenemos por parte de la directiva y de la afición”.

Para Mohamed, quien recordó su llegada a México a los 23 años como futbolista, no cabe duda de que el Toluca es el mejor equipo del país y de la región. El triunfo en la Leagues Cup, que lo convierte en el primer club mexicano en conquistar el trofeo bajo su actual formato, así lo confirma.