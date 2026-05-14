“Mientras yo esté aquí, decido yo”: Arbeloa le responde con dureza a Mbappé

Álvaro Arbeloa respondió con firmeza a las declaraciones de Kylian Mbappé y dejó claro que, mientras permanezca en el banquillo del Real Madrid, será él quien tome las decisiones sobre qué jugadores participan y cuáles no.

La polémica comenzó luego de que Mbappé asegurara en zona mixta que su entrenador le había dicho antes del partido que actualmente era “el cuarto delantero” del equipo. Además, el atacante francés señaló que el conjunto merengue perdió la estructura futbolística que había mostrado durante la primera parte de la temporada.

Ante ello, Arbeloa negó haber utilizado esa frase, aunque sí reconoció que habló directamente con el delantero antes del encuentro frente al Oviedo.

Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar”, declaró el estratega español en conferencia de prensa.

El técnico explicó que la ausencia del francés en el once titular obedeció principalmente a temas físicos, recordando que apenas unos días antes ni siquiera había podido estar en el banquillo ante el Barcelona.

Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero”, comentó el ex defensor merengue.

Además, Arbeloa dejó una de las frases más contundentes de la conferencia al remarcar que ninguna figura está por encima de sus decisiones dentro del vestidor blanco.

Mientras esté en la silla voy a decidir quién juega se llame como se llame. Y si no, que espere al siguiente entrenador”, lanzó el español, dejando claro que no piensa modificar su postura pese al peso mediático de Mbappé.

El entrenador insistió en que no existe ningún conflicto personal con el francés y aseguró comprender la molestia de un futbolista acostumbrado a ser protagonista.

Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. No tengo ningún problema con nadie”, añadió.

Sobre las declaraciones de Mbappé acerca de la pérdida de estructura futbolística en el equipo, Arbeloa consideró válido que sus jugadores expresen opiniones y hasta ironizó con el hecho de que el francés probablemente se sintiera más cómodo en la etapa donde anotaba más goles.

La tensión alrededor del club también alcanzó a la afición del Real Madrid, que recientemente lanzó algunos silbidos tanto para Mbappé como para Vinícius Jr. durante el encuentro en el Santiago Bernabéu.

Pese a ello, Arbeloa respaldó a sus dos estrellas y aseguró que ambos terminarán recuperando el respaldo de la grada.

Son dos pilares, los jugadores más desequilibrantes que tenemos. La afición es exigente y seguro que cuando empiecen a hacer goles y jugar como saben, volverán los aplausos”, sentenció,

Finalmente, el entrenador también tuvo palabras de elogio para Santi Cazorla, quien fue ovacionado por el público madridista durante la jornada.