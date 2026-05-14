Achane firma extensión de 64 millones para convertirse en el tercer corredor mejor pagado de la NFL

Los Miami Dolphins y el corredor De'Von Achane acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 64 millones de dólares, que lo convertirán en el tercero mejor pagado de la NFL en su posición. El contrato incluye 32 millones de dólares garantizados.

Con un valor promedio anual de 16 millones de dólares, Achane quedará únicamente por detrás de Saquon Barkley, de los Philadelphia Eagles, con 20.6 millones anuales, y Christian McCaffrey, de los San Francisco 49ers, con 19 millones. El acuerdo puede llegar hasta los 68 millones de dólares en incentivos.

Achane: El pilar intocable de la reconstrucción

La firma llega en medio de una profunda reestructuración de la franquicia bajo el nuevo gerente general Jon-Eric Sullivan y el entrenador en jefe Jeff Hafley, quienes desprendieron al equipo de figuras como el quarterback Tua Tagovailoa, el receptor Tyreek Hill y el receptor Jaylen Waddle, enviado a Denver. En ese contexto de bajas masivas, Achane fue el único elemento considerado intransferible.

"Es obviamente muy importante para lo que estamos construyendo", declaró Sullivan, gerente general de los Dolphins, durante las negociaciones. El propio corredor había enviado una señal de alerta al no presentarse al inicio del programa de pretemporada voluntaria en abril.

Estadísticas que justifican la inversión

Achane registró en 2025 una marca personal de 1,350 yardas terrestres en 238 acarreos y lideró la NFL con 5.7 yardas por intento, lo que le valió su primera selección al Pro Bowl. Sumó ocho touchdowns corriendo y cuatro más como receptor, con 488 yardas recibidas en el cuarto lugar entre los corredores de la liga.

Desde su ingreso a la NFL en 2023, Achane acumula siete touchdowns de carrera a una velocidad superior a 20 millas por hora (32 kilómetros por hora), la segunda cifra más alta de la liga en ese periodo, solo detrás de Barkley. Sus 3,057 yardas terrestres en sus primeras tres temporadas son una marca para un jugador de los Miami Dolphins en ese tramo desde la fusión AFL-NFL de 1970.

La apuesta por el futuro de Miami Dolphins

Achane tiene 24 años y cumplirá 29 cuando expire este contrato, lo que lo mantiene en su etapa de máximo rendimiento durante toda la vigencia del acuerdo. Miami planea alinearlo junto al quarterback Malik Willis en un esquema de juego ofensivo con énfasis en la carrera durante la temporada 2026.

"Es dinámico", señaló Hafley en marzo. "Hay jugadas en las que el bloqueo no sale bien y él igual saca seis o siete yardas. Su visión, su aceleración, la forma en que atrapa el balón desde el backfield, es muy difícil de defender."