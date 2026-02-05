Franceses del Lens atacan a mexicanos y Saint-Maximin lo celebra

El fútbol da muchas vueltas, pero a veces los protagonistas se marean en el trayecto. Allan Saint-Maximin, cuyo paso por el Club América será recordado más por sus desplantes y su estrepitosa salida que por su fútbol, ha vuelto a encender la mecha de la controversia. Tras dejar México bajo la bandera de una supuesta lucha contra el racismo, el francés parece haber olvidado sus principios en apenas un vuelo trasatlántico.

Hace apenas unas semanas, Saint-Maximin justificaba su salida de las Águilas —dejando una deuda pendiente y un sabor amargo en la afición azulcrema— alegando que el ambiente en el país y el trato recibido tenían tintes racistas hacía su pequeña hija por el color de piel. Sin embargo, su debut con el RC Lens en Francia ha revelado una cara muy distinta.

Mientras realizaba los ejercicios de calentamiento en la banda para el partido en el campo del Troyes por la Copa de Francia, un sector de la grada con fanáticos del Lens comenzaron a lanzar insultos dirigidos específicamente a los mexicanos, algo que tiene que ver específicamente con la madre. Lejos de ignorar la agresión o mostrar la solidaridad que él mismo exigió antes, Saint-Maximin respondió con aplausos hacia la tribuna, validando los ataques de su nueva hinchada.

La reacción no se hizo esperar desatando una ola de críticas por la incoherencia y la falta de educación del futbolista.

Los usuarios en redes sociales señalan la "memoria corta" del jugador: ¿Cómo se puede huir de un país acusando discriminación y, acto seguido, celebrar que se insulte a esa misma nacionalidad en otro continente?

"Se fue de México acusando racismo y hoy le aplaude a quienes nos insultan. La hipocresía de Saint-Maximin no tiene límites", se lee en los comentarios más replicados de la plataforma X.

Cabe recordar que el francés no solo dejó una narrativa negativa sobre la Liga MX, sino que su desvinculación del América fue turbulenta, dejando temas financieros sin resolver y una sensación de falta de compromiso profesional.