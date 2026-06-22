¡La foto de su vida! Lionel Messi celebra gol con el periodista Joaquín Bruno

Lionel Messi terminó con los fantasmas que lo acompañaban en el inicio del partido ante Austria y durante el tiempo de compensación, el 10 de la Selección de Argentina convirtió su gol 18 en los Mundiales para correr hacia el tiro de esquina y, en el camino, celebrar con el periodista Joaquín Bruno, quien trabaja para la cadena TyC Sports.

Fue en el minuto 90+5 cuando Lionel Messi remató al arco, Nicolas Seiwald rechazó el intento del argentino y La Pulga disparó entre los 3 postes de nueva cuenta para hacerle túnel al 6 de Austria y anotar su gol 18 en la historia de los Mundiales, desatando el grito de los más de 70,000 aficionados que se encontraban en el Dallas Stadium y sentenciar el 2-0 que le brinda el boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La celebración del actual campeón del mundo dejó un detalle que se viralizó en redes sociales, ya que al momento de festejar el tanto, Lionel Messi corrió hacia el tiro de esquina y se encontró con la euforia de Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports que tuvo la foto de su vida al unir el grito de gol con el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

De momento, Joaquín Bruno aún no se pronuncia en redes sociales, sin embargo, se espera una reacción en las siguientes horas.

¿Quién es el periodista Joaquín Bruno?

Joaquín Bruno es el encargado del día a día del Racing Club de Argentina, actualizaciones que comparte en la cadena TyC Sports, además, participa en mesas de debate como panelista en el programa Presión Alta.

Siendo parte de las conferencias de prensa, entrenamientos, zonas mixtas, Joaquín Bruno se encuentra en el día a día de la Selección de Argentina en el Mundial 2026 y su popularidad podría unirse a la de figuras como Tim Payne (Nueva Zelanda) y Vozinha (Cabo Verde), quienes en un abrir y cerrar de ojos ganaron millones de seguidores en redes sociales.

BFG