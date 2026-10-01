Max Verstappen rebaja sus aspiraciones en la F1: De dominar el Mundial a buscar una sola victoria

Pese a ser cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1 y acumular 71 victorias en su impresionante trayectoria, Max Verstappen ajustó drásticamente sus expectativas para el cierre del año. El piloto estrella de Red Bull Racing admitió abiertamente que se conformaría con ganar tan solo una carrera en lo que resta de la temporada 2026. Esta declaración surge tras quedarse a menos de dos décimas del triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde firmó un intenso mano a mano contra George Russell.

El regreso de Sepang y la crisis de Red Bull

El piloto neerlandés afronta el regreso del Gran Premio de Malasia—que se disputa en el exigente circuito de Sepang—sabiendo que corre el riesgo de sufrir su primera campaña sin subir a lo más alto del podio desde su año de debut en 2015. Mientras Red Bull intenta recortar distancias en el desarrollo de sus monoplazas, la parrilla actual muestra a un dominante equipo Mercedes que ha tomado la delantera técnica.

Aunque hemos logrado varios podios, mi único objetivo real es ganar; para eso compito. Estar cerca no basta, necesito al menos un triunfo este año y confío en que lo conseguiremos”, declaró Verstappen.

El impacto de los motores híbridos en 2026

La temporada ha sido una auténtica montaña rusa para el tetracampeón. Tras un inicio de campeonato sumamente complejo, condicionado por las nuevas normativas de los motores híbridos (mitad eléctricos y mitad térmicos), el neerlandés llegó a insinuar un posible retiro de las pistas. No obstante, disipó las dudas al renovar su contrato con la escudería de la bebida energética hasta 2030.

Sin posibilidades matemáticas reales de pelear por el título mundial, el piloto asume esta etapa como un proceso de aprendizaje necesario para el equipo. A pesar de registrar cinco podios en los últimos seis Grandes Premios, la distancia en la tabla general es considerable. Verstappen se ubica sexto en un certamen liderado holgadamente por el joven italiano Kimi Antonelli con 302 puntos, seguido por Russell con 236 unidades, reflejando el dominio absoluto de las flechas de plata.

Max Verstappen marcha en la sexta posición del campeonato de pilotos. Reuters

Un calendario con incertidumbre

Ante la falta de confirmación sobre el calendario definitivo de la temporada debido a las posibles modificaciones geopolíticas en las citas finales de Qatar y Abu Dhabi, las oportunidades de sumar esa ansiada victoria resultan cada vez más acotadas para el piloto de 29 años.

Al ser cuestionado sobre en qué trazado de los circuitos restantes tendría mejores opciones de cruzar la meta en primer lugar, el conductor fue contundente: “No me importa la pista; mientras consiga ganar una carrera este año, me daré por satisfecho”. Con ocho pruebas pendientes en el horizonte de la F1, la presión aumenta para que Red Bull logre romper la sequía.