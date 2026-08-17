Flick quiere más: pide otro fichaje al Barcelona

Hansi Flick todavía no está satisfecho. Aunque el Barcelona ha sido uno de los clubes más activos durante el mercado y tiene encaminadas nuevas incorporaciones, el entrenador alemán considera que la plantilla todavía necesita algo más antes de comenzar oficialmente la temporada.

El técnico azulgrana lanzó el mensaje después de la victoria por 5-2 ante el Basel, en el penúltimo amistoso de pretemporada del conjunto catalán, y dejó abierta la puerta para que la directiva concrete al menos otra operación antes del cierre del mercado.

Puede que todavía nos falte algo. Creo que necesitamos algo más; lo veremos esta semana. Lo más importante es la forma en que entrenamos. Tenemos que trabajar duro para mantener el nivel de las temporadas anteriores”, señaló Flick.

El Barcelona ya incorporó durante este verano a Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, mientras se encuentra cerca de completar las llegadas de Rodri, procedente del Manchester City, y Joao Cancelo, quien apunta a regresar al conjunto azulgrana.

A pesar de ese importante movimiento de piezas, Flick considera que todavía existe margen para completar la plantilla. La salida de Robert Lewandowski y posteriormente la de Ferran Torres mantiene además al club atento a la posibilidad de reforzar el ataque con un delantero centro antes del cierre del mercado.

Flick piensa primero en llegar listo a LaLiga

Hansi Flick, más allá de los movimientos en los despachos, tiene una preocupación inmediata: conseguir que su equipo alcance un nivel competitivo suficiente para el comienzo de LaLiga.

El entrenador alemán reconoció que la preparación ha resultado complicada debido a que varios jugadores regresaron en diferentes momentos después de disputar el Mundial 2026, situación que provocó que parte de la plantilla trabaje actualmente a distintos ritmos.

No es tarea fácil, ya que muchos jugadores se han incorporado hace poco”, explicó Flick, quien anteriormente había advertido que el Barcelona probablemente no llegará a su punto óptimo de rendimiento sino hasta finales de septiembre.

El conjunto azulgrana todavía tendrá una última prueba importante antes del comienzo del campeonato español. El próximo miércoles recibirá al Al Ahly de Egipto en el Camp Nou, dentro del Trofeo Joan Gamper.

Después llegará el momento de competir por los puntos. Barcelona comenzará su participación en LaLiga frente al Elche, partido en el que Flick espera encontrar una primera versión competitiva de un equipo que, incluso después de incorporar a Gordon, Adeyemi y Bisiwu, y tener encaminados a Rodri y Cancelo, todavía podría recibir un último refuerzo.