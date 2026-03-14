¿La firma más cara de China? Checo Pérez y el autógrafo de los 500 pesos que se volvió viral

El sábado había sido largo para Sergio Pérez. Problemas mecánicos, una clasificación complicada y la certeza de que arrancará desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de China. Sin embargo, al final del día, el piloto mexicano encontró un momento para reír.

Ocurrió lejos del garaje y de los monitores llenos de telemetría. Fue en el hotel donde se hospeda en Shanghái, cuando un pequeño grupo de aficionados se acercó para pedirle autógrafos.

Entre gorras, camisetas y programas de la carrera apareció un objeto inesperado. Una aficionada extendió un billete mexicano de 500 pesos para que el piloto lo firmara.

Pérez lo tomó entre las manos, lo observó por un instante y levantó la mirada con sorpresa.

“Five hundred”, dijo con una mezcla de incredulidad y humor al notar la denominación del billete.

La fan respondió en español fluido que estaba trabajando en México, lo que provocó una sonrisa del piloto tapatío. Pérez volvió a mirar el papel moneda y remató con una frase que desató risas entre los presentes.

“Mucho dinero”.

El intercambio fue breve, pero suficiente para romper el hielo en un fin de semana que, al menos en lo deportivo, ha sido complicado para el piloto de Cadillac. Un sábado lleno de problemas

Horas antes de ese momento relajado con los aficionados, Pérez había vivido una jornada frustrante en el Circuito Internacional de Shanghái.

El mexicano logró recuperarse parcialmente de un problema con la bomba de combustible del monoplaza Cadillac MAC-26 que limitó su actividad durante las sesiones del viernes. Sin embargo, los inconvenientes de confiabilidad continuaron durante la clasificación.

La sesión comenzó con retrasos para su equipo y las dificultades técnicas no tardaron en aparecer.

El resultado reflejó los contratiempos. El mexicano terminó la Q1 a 3.7 segundos del tiempo más rápido y además quedó con un déficit cercano al segundo y medio respecto a su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

La consecuencia será una parrilla complicada para esta madrugada tiempo de la Ciudad de México.

Pérez partirá desde la última posición en la carrera del Gran Premio de China, un escenario que lo obligará a pensar en una remontada si quiere rescatar puntos.

Por ahora, Pérez intenta encontrar pequeñas pausas de humor en medio de la presión del campeonato.

Como la que dejó ese billete de 500 pesos firmado en el lobby del hotel.