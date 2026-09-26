Cristiano Ronaldo no tiene asegurada la titularidad con Portugal ante Noruega

La presencia de Cristiano Ronaldo en la alineación titular de la Selección de Portugal para el partido de este domingo contra Noruega no está asegurada. El director técnico del conjunto luso, Jorge Jesus, informó que la decisión final se tomará tras evaluar el desempeño del delantero durante las últimas sesiones de entrenamiento.

A sus 41 años, Ronaldo enfrenta una gestión de minutos distinta a la de compañeros más jóvenes como João Neves, por lo que su participación dependerá estrictamente de su estado físico antes del encuentro.

No tiene la misma edad que João Neves. La sesión de entrenamiento de esta tarde nos dará algunas indicaciones, y después mantendré una conversación con él", explicó Jorge Jesus en conferencia de prensa.

Gestión de minutos y el relevo generacional

En el debut de Portugal en la UEFA Nations League, donde vencieron 1-0 a Gales con una anotación de João Félix, Ronaldo inició como titular pero fue sustituido en el minuto 66. De acuerdo con el cuerpo técnico, este cambio respondió a una necesidad estratégica para aportar mayor velocidad y presión en la salida del rival durante el tramo final del partido.

A pesar de la dosificación de su tiempo en la cancha, el estratega reconoció el impacto sociocultural del atacante:

Es un modelo a seguir para las nuevas generaciones, e incluso para aquellos que no practican el futbol. Lo que noto es que un gran segmento de sus fans son adolescentes, muchos de los cuales no lo han visto jugar directamente en el campo. Por lo tanto, él es realmente un fenómeno excepcional".

El rendimiento por encima de la jerarquía

El cuerpo técnico liderado por Jorge Jesus ha enfatizado que el historial y el reconocimiento internacional de Cristiano Ronaldo no serán los factores determinantes para confeccionar el once inicial. El entrenador sostiene que todos los integrantes del plantel deben ganarse el puesto en los entrenamientos diarios. Por su parte, el propio futbolista ha manifestado con anterioridad que, cuando considere que ya no puede aportar al nivel que la selección requiere, será el primero en dar un paso al costado.

Detalles del partido: Noruega vs Portugal

El encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League se disputará este domingo 27 de septiembre en el Estadio Ullevaal de Oslo. Ambos equipos llegan tras ganar en su debut, por lo que el resultado será clave para definir el liderato del sector.

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Horario: 12:45 hrs (Tiempo del Centro de México)