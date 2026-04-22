Filtran ‘clientela’ de futbolistas implicados en escándalo de prostitución en Italia
Varios apellidos de futbolistas fueron filtrados a la prensa italiana, luego de que ayer fuera desmantelada una red de prostitución
Se filtró la ‘clientela’ de algunos futbolistas que estarían implicados en el escándalo de prostitución en Italia. Este martes, se dio a conocer que La Guardia di Finanza italiana desmanteló una red acusada del tema y de gestionar eventos ligados a la vida nocturna, en que se involucraron a jugadores de la Serie A, deportistas, un piloto de F1…
Los nombres de la ’clientela’ se omitieron, debido a que los servicios pagados no es un delito, por lo que no se les investiga.
Los apellidos de futbolistas que figuran son los siguientes: Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, De Winter, Leao, Giroud, Menez.
En la investigación, se señala que futbolistas de otros equipos solicitaban algún servicio cuando se encontraban en Milán.
También figuran: Calafiori, Hisen, Vlahovic, Álvaro, entre otros.
La Gazzetta dello Sport indicó que las chicas que prestaban sus servicios a la agencia, eran invitadas a tener relaciones a cambio de dinero con los clientes. La red se quedaba con el 50 por ciento y el resto era entregado a las chicas, dependiendo los servicios prestados.