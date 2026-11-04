Milan volverá con Adidas en un histórico acuerdo para 2028

El AC Milan busca establecer un récord histórico fuera del terreno de juego para 2028, pues la marca de las tres franjas volverá a diseñar su indumentaria. El regreso de la marca alemana con los italianos no solo marca el retorno de una alianza que tuvo una de las mejores etapas en la historia del club, sino que también se convertirá en el patrocinio deportivo más lucrativo en la historia de la Serie A.

De acuerdo con reportes de la Gazzetta dello Sport, los rossoneri han alcanzado un acuerdo con Adidas por 10 temporadas y 500 millones de euros. El contrato entrará en vigor para la temporada 2028-2029, cuando finalice el vínculo del Milan con Puma.

Por lo tanto, a partir de la fecha estipulada, el cuadro italiano recibirá 50 millones de euros por temporada, cifra que lo convertirá en el mejor patrocinio deportivo en los casi 100 años de historia del futbol italiano, superando el acuerdo entre la misma marca y la Juventus, el cual es de 40 millones hasta 2037.

El Milan regresa con Adidas luego de una década

La relación entre la marca alemana y el Milan tiene una larga historia. La marca de las tres franjas acompañó al equipo en distintas etapas de su trayectoria, aunque su colaboración más prolongada comenzó en 1998 y terminó en 2018, cuando Puma tomó el lugar como patrocinador de su uniforme.

Durante aquella asociación, el conjunto italiano conquistó 10 títulos, entre ellos las Champions League de 2003 y 2007, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Ahora, diez años después de su separación, ambas partes estarían preparadas para reencontrarse.

Adidas dejó de patrocinar al AC Milan en 2018. Reuters y Redes Sociales

¿Cuáles son los patrocinios más lucrativos en la historia de la Serie A?

AC Milan y Adidas: El acuerdo previsto para 2028 alcanzaría los 500 millones de euros por diez temporadas, lo que representaría ingresos de 50 millones por campaña y lo colocaría como el contrato más lucrativo de la Serie A.

Juventus y Adidas: El conjunto turinés tiene un vínculo valuado en 408 millones de euros por diez temporadas, equivalente a 40.8 millones anuales.

Inter de Milan y Nike: La alianza firmada en 2023 contempla 240 millones de euros por ocho temporadas, con ingresos aproximados de 30 millones por año.