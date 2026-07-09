La FIFA mide con distinta vara al suspender dos partidos al inglés Quansah por la roja ante México

La FIFA impuso una suspensión de dos partidos al defensa inglés Jarell Quansah tras su expulsión en el triunfo 3-2 de la Selección de Inglaterra sobre la Selección Mexicana en los octavos de final, informó el organismo este jueves. La dura sanción generó indignación inmediata debido a los precedentes recientes en la Copa del Mundo.

Quansah recibió la tarjeta roja directa en el minuto 54 tras una revisión del VAR por una entrada alta sobre el lateral mexicano Jesús Gallardo. Aunque el equipo de los tres leones selló su clasificación, el zaguero se perderá el duelo ante Noruega en Miami y una eventual semifinal.

Thomas Tuchel estalla contra la FIFA por favoritismo

De acuerdo con el comunicado, la sanción corresponde a una infracción del artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. El caso contrasta de forma directa con lo sucedido con el delantero estadounidense Folarin Balogun, a quien el organismo le congeló una suspensión para que pudiera jugar la ronda previa.

"¿Dónde empieza esto y dónde termina?", expresó Thomas Tuchel, director técnico de la Selección de Inglaterra, manifestando su profunda molestia por el precedente sentado con el equipo norteamericano.

El escándalo político que involucra a Donald Trump

La polémica creció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara personalmente al mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, para exigir una revisión del castigo de su futbolista, logrando que se aplicara el artículo 27 para perdonarlo antes del juego ante Bélgica.

"Los órganos judiciales de FIFA son independientes. Operan de forma autónoma, aplican el Código Disciplinario de FIFA y deciden los casos con base en la normativa aplicable", defendió Gianni Infantino ante las severas críticas de la UEFA y de la Federación Belga, quienes acusaron que se "cruzó una línea roja".

Fuentes cercanas al torneo confirmaron que las federaciones no tienen permitido apelar tarjetas rojas ni suspensiones directas, lo que incrementó las acusaciones de un trato preferencial en favor del país coanfitrión del Mundial 2026.

Detalles clave de la sanción disciplinaria: