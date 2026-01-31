Álvaro Fidalgo culmina su ciclo con el América y se va al Betis de España a cumplir su sueño

A un día de cumplir 5 años desde su llegada a México, Álvaro Fidalgo vivió sus últimas horas como futbolista del América, ya que estará tomando este lunes o martes un vuelo hacia España para arribar al Real Betis Balompié.

Quedando fuera de la convocatoria para el compromiso ante Necaxa de la Jornada 4 del Clausura 2026, los rumores sobre la salida de Álvaro Fidalgo comenzaron a tomar fuerza, terminando con trayecto de 11 torneos defendiendo la playera de la escuadra azulcrema.

El Maguito, sin embargo, cumplirá con este pase el sueño de jugar en la Primera División Española ya que sólo pudo estar con el Castilla en la Segunda División y con el Real Madrid únicamente en partido de Copa del Rey.

¿Fidalgo le dice adiós al Tri y al Mundial 2026?

A falta de confirmación de la FMF y FIFA, Álvaro Fidalgo deberá cumplir con su contrato hasta -al menos- el 1 de febrero de 2026 con América para cumplir con los 5 años que exige el máximo organismo del futbol para poder ser habilitado de vestir la playera del conjunto azteca.

Una vez superada esa fecha, el Maguito estaría con la luz verde encendida para poder ser una de las opciones por parte de Javier Aguirre de cara a las siguientes Fechas FIFA, sin embargo, en caso de que se concrete su salida al Viejo Continente, no podrá ser convocado para el amistoso ante Islandia en el mes de febrero, donde solamente asistirán jugadores que militen en la Liga MX.

De ser así, el primer partido en el que Álvaro Fidalgo podría vestir la playera de México será en la reinauguración del Estadio Azteca, cuando el Tri reciba a Portugal y Cristiano Ronaldo el sábado 28 de marzo.

De momento, todo se mantiene en suspenso y -a la brevedad- deberá conocerse qué es lo que sucederá en el futuro inmediato del 8 americanista que ha levantado 6 títulos con las Águilas desde su arribo.

Álvaro Fidalgo levantó 6 títulos con América, 3 de Liga MX. Mexsport

BFG