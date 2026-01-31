¡Entre lágrimas! Fidalgo se despide del América; sabe que le espera una dura competencia en el Betis

Álvaro Fidalgo quiere más historia, esas que sólo escriben los futbolistas predestinados. El español-mexicano por fín jugará en LaLiga, no con el Real Madrid, equipo que se encargó de su formación, sino con el Betis. Seis años después de que se embarcó a América, regresa más experimentado y maduro.

La despedida sin embargo en el América, fue dolorosa. De pronto, Fidalgo no apareció con el equipo, sino en un palco. La cercanía hizo que los aficionados percibieran su presencia y le regalaron las ovaciones que siempre se llevaba en el césped.

Fidalgo, emocionado hasta la médula, echó a llorar disimuladamente mientras agradecía a los aficionados el cariño que le brindaron. "Gracias, Dios los bendiga, gracias", repetía mientras no sabía dónde poner las manos, cómo contenerse, de qué manera aguantar la nostalgia. Prefirió de cualquier modo, irse por la salida más rápida y no estar ahí porque la cuita era mayor.

El segundo tiempo lo miro al interior del palco, en la zona que no es visible. Pero cuando salió del estadio, cientos de aficionados le gritaban que no se fuera, que lo extrañarían y que le vaya mejor allá a donde lo lleva su destino.

DURA COMPETENCIA EN EL BETIS

Este domingo juega el Betis en en su campo ante el Valencia. Es común que Manuel Pellegrini juegue con dos medios de contención y dos extremos, un enganche y un centro delantero.

Fidalgo tiene la posibilidad de jugar en tres partes del campo, como contención, más allá de que su habilidad sea natural a la hora de atacar o cargado hacía a un costado en el caso de que el extremo no esté funcionando bien. También puede jugar detrás del centro delantero para aparecer dentro del área.

Nelson Deossa, al igual que Fidalgo, salió del futbol mexicano para el Real Betis (Foto de X: @RealBetis)

Normalmente Marc Roca y Pablo Fornals cubren el centro del campo por su productividad a la hora de recuperar el balón. Han dejado en la banca a un viejo conocido del futbol mexicano, Nelson Deossa que con el Pachuca tenía buenas actuaciones casi siempre ante el América.

En los extremos juega Antony por derecha y Aitor Ruibal por izquierda, de mucha velocidad, pero en dado caso de que Pellegrini necesite jugar con una linea media más fórnida, puede sacrificar a alguno de ellos para dar cabida a Fidalgo.