¿Fichajazo? David Ospina es refuerzo del Atlante para el Apertura 2026

Atlante ha invertido fuertemente para consolidar su regreso a la Primera División. Los Potros de Hierro, no han escatimado en el mercado de fichajes con el objetivo de armar un plantel competitivo que les permita pelear por puestos de Liguilla desde el Apertura 2026.

Con un presupuesto importante destinado a fortalecer todas las líneas, especialmente la portería.

David Ospina en un entrenamiento con Colombia Reuters

Atlante ha anunciado el fichaje de David Ospina

El experimentado guardameta colombiano David Ospina, de 37 años, es el nuevo refuerzo del Atlante FC.

Llega como agente libre, y permanecerá mínimo un año en la capital del país, tras finalizar su contrato con Atlético Nacional, donde jugó hasta mediados de 2026.

Ospina regresa a México más de 12 años después de su paso previo por el país, trayendo consigo una vasta trayectoria internacional que incluye etapas en la Premier League, Serie A y ligas de Medio Oriente.

Ospina, quien cuenta con más de 130 partidos con la Selección Colombia, aportará no solo atajadas de calidad y reflejos probados, sino también una mentalidad ganadora forjada en clubes de élite.

¿Cómo ha sido la carrera de David Ospina?

David Ospina inició su carrera profesional en Atlético Nacional en 2005, donde rápidamente se consolidó como titular y ganó múltiples títulos de liga colombiana, incluyendo bicampeonatos.

Su destacada actuación en el club lo llevó a dar el salto a Europa en 2008, fichando por el OGC Nice de Francia, donde disputó más de 180 partidos y se convirtió en un portero referente en la Ligue 1 durante seis temporadas.

Posteriormente, en 2014, dio el gran salto al Arsenal de la Premier League, donde permaneció hasta 2019. Tuvo un paso por préstamo y luego definitivo al Napoli de Italia (2018-2022), donde acumuló decenas de apariciones y ganó experiencia en la Serie A.

Regresó brevemente a Al Nassr en Arabia Saudita (2022-2024) antes de volver a Nacional en 2024, club con el que cerró su etapa reciente ganando la Copa Colombia.