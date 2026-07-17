¡Bombazo en Liga MX! David Ospina estaría cerca de ser nuevo portero del Atlante

El mercado del futbol mexicano tendría uno de sus movimientos más llamativos con la posible llegada de David Ospina al Atlante. El experimentado portero colombiano habría alcanzado un acuerdo con los Potros de Hierro para convertirse en nuevo refuerzo del equipo en el presente Apertura 2026.

A sus 37 años, el guardameta buscaría extender su carrera profesional después de una trayectoria internacional llena de éxitos y convertirse en uno de los líderes del proyecto azulgrana en su regreso a la máxima categoría del futbol mexicano.

Ospina aportaría experiencia internacional al Atlante

David Ospina cuenta con una carrera de alto nivel tras defender las porterías de clubes como Arsenal, Napoli y Al-Nassr, además de ser uno de los futbolistas más reconocidos en la historia reciente de la Selección de Colombia.

El arquero colombiano disputó Copas del Mundo y competencias europeas, acumulando experiencia que ahora podría poner al servicio de un Atlante que busca competir con mayor protagonismo en la Liga MX.

Atlante apuesta por un plantel con figuras de jerarquía

La posible incorporación de Ospina forma parte del ambicioso proyecto del conjunto azulgrana, que pretende construir una plantilla sólida con jugadores de experiencia para afrontar su nueva etapa en la Primera División.

Dentro del club consideran que contar con un portero de su recorrido puede fortalecer la zona defensiva y convertirse en un factor importante dentro del vestidor.

El colombiano viene de Atlético Nacional

Antes de este posible regreso al futbol mexicano, Ospina tuvo una etapa con Atlético Nacional, equipo al que volvió en 2024 después de varios años jugando fuera de Colombia.

Con la selección cafetera se consolidó como uno de los referentes históricos, gracias a sus actuaciones en torneos internacionales y su regularidad como titular durante varias generaciones.

Atlante espera cerrar el fichaje de Ospina

Aunque todavía falta la confirmación oficial del acuerdo, todo apunta a que David Ospina podría convertirse en una de las grandes figuras del Atlante para el Apertura 2026.

Su llegada representaría un golpe importante en el mercado de fichajes de la Liga MX y una muestra de la intención del club de competir desde su regreso a la máxima categoría.