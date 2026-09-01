Las jugadoras de la selección de España podrán congelar óvulos

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) se encuentra cerca de cerrar un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las jugadoras de la selección puedan congelar óvulos y facilitar el encaje de la maternidad en su carrera deportiva, indicó el diario El País.

El diario indicó también que, la Asociación de Futbolistas Españoles, anunció ayer un acuerdo de colaboración con un hospital privado “para poner la experiencia de su unidad de reproducción asistida al servicio de los afiliados”.

Alexia Putellas destacó el avance de la RFEF al entender la situación Mexsport

El Racing Louisville, de Kentucky, fue el primer club en tener un acuerdo con una clínica para el tratamiento en 2021.

Por su parte, la UEFA recomendó este año “incorporar tratamientos de fertilidad y reproductivos a las políticas laborales”.

Hace unas semanas, el Chelsea anunció una alianza con una clínica, junto con un fondo, para cubrir “evaluaciones, tratamientos y asesoramiento”.

El pasado domingo, Alexia Putellas explicó, en una entrevista en El País, que las capitanas habían trasladado a la federación sus reflexiones sobre cómo encajar la maternidad con su carrera deportiva.

“Es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar”, declaró la futbolista.

Otras organizaciones de deportistas profesionales de élite pusieron en marcha medidas para proteger la maternidad de las deportistas. Por ejemplo, la WTA, la Asociación de Tenis Femenino, introdujo en junio de 2025 la denominada “Regla de Especial Protección de la Fertilidad”, que permite que las jugadoras puedan tomarse un tiempo fuera de la competición para someterse a un procedimiento de protección de la fertilidad como la congelación de óvulos o embriones, y regresar a la competición de forma segura con una clasificación protegida, sin que su ranking se vea afectado.