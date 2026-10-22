Fernando Muslera: de villano mundialista a héroe de Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores

El futbol siempre concede revanchas, y Fernando Muslera acaba de escribir un nuevo capítulo dorado en su carrera. El guardameta uruguayo, recordado por momentos amargos en copas del mundo, se vistió de héroe para clasificar a Estudiantes de La Plata a la gran Final de la Copa Libertadores 2026.

Tras una serie sumamente ajustada frente a Flamengo que terminó sin goles en el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a la tanda de penales. Fue ahí donde emergió la figura de Muslera, quien agigantó su presencia bajo los tres palos al atajar tres de los cinco cobros del conjunto carioca, sellando así el boleto del equipo argentino al partido decisivo.

El impacto de su actuación trasciende lo individual: al eliminar al cuadro rubronegro, el arquero charrúa impidió que se diera una tercera final consecutiva disputada exclusivamente entre clubes brasileños.La hegemonía de Brasil en el continente

Fernando Muslera ataja tres penales en Semifinales de la Copa Libertadores REUTERS

Estudiantes busca romper hegemonía de Brasil en Libertadores

A pesar de la hazaña de Estudiantes, el panorama general refleja un dominio absoluto de Brasil en el fútbol sudamericano. De las últimas ocho finales del certamen continental, cinco han tenido representación 100% brasileña. Solo tres clubes argentinos han logrado interrumpir ese monopolio para acceder al partido por el título: River Plate (2019), Boca Juniors (2023) y ahora Estudiantes de La Plata (2026).

Además, la racha de campeones habla por sí sola, con siete coronaciones consecutivas para los equipos del país vecino desde 2019:

2018: River Plate 3-1 Boca Juniors

2019: Flamengo 2-1 River Plate

2020: Palmeiras 1-0 Santos

2021: Palmeiras 2-1 Flamengo

2022: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense

2023: Fluminense 2-1 Boca Juniors

2024: Botafogo 3-1 Atlético Mineiro

2025: Palmeiras 1-0 Flamengo

Con su temple en la definición desde los doce pasos, Fernando Muslera no solo devolvió a Estudiantes a la cima del continente, sino que le dio a Argentina la oportunidad de romper la larga hegemonía verdeamarela en la Copa Libertadores.

Ahora Estudiantes de la Plata se medirá ante Palmeiras con el sueño de convertirse en el primer campeón no brasileño de la Copa Libertadores desde el 2017.