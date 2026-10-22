De la Corregidora al Lastras: la sombra de la violencia que sigue persiguiendo a Querétaro

El pasado martes se llevó a cabo una nueva edición del ‘Clásico de la 57’. Lamentablemente los conatos de bronca se volvieron a hacer presentes en las gradas del futbol mexicano y de nueva cuenta un aficionado de Querétaro se vio involucrado.

Pese a no ser un equipo con gran convocatoria, la afición de Querétaro se ha caracterizado por ser una de las que más problemas generan en la Liga MX y todo comenzó un 5 de marzo del 2022 en el Estadio Corregidora.

Trágica tarde en Querétaro

Se disputaba la Jornada 9 del Clausura 2022 y lo que parecía ser un partido más en el que Atlas saldría victorioso, termino siendo una de las tragedias más grandes en la historia del futbol mexicano.

El grupo de animación de los Gallos Blancos emboscó a la afición rojinegra que se encontraba en el inmueble y comenzó una agresión masiva que terminó con decenas de personas heridas de gravedad. El reporte en redes sociales hablaba de más de una decena de personas muertas, sin embargo, el informe oficial de las autoridades no reportó defunciones.

Querétaro y su barra recibieron castigos por parte de la Liga MX y pese a que el grupo de animación de Gallos estaba vetado de todos los estadios del futbol mexicano, esto no evitó que se volvieran a ver involucrados en bronca futuras.

Afición de Querétaro ataca a afición de Atlas en el Estadio CorregidoraFans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022. MEXSPORT

Broncas vs Cruz Azul y Pumas en 2023

Tan solo un año después de aquellos lamentables sucesos, la afición de Gallos Blancos volvió a demostrar lo problemática que puede ser contra la afición visitante. En tan solo cuestión de días ­(29 de marzo y 2 de abril del 2023) tuvieron bronca ante porras de Cruz Azul y Pumas.

Afortunadamente estos conatos no escalaron a temas mayores, pero de este tipo de enfrentamientos los seguidores de Gallos suelen verse involucrados casi una vez por año.

Calientan ‘Clásico de la 57’

Previo al partido vs Atlético de San Luis un grupo se pseudo aficionados vandalizaron un mural del equipo potosino y esto calentó los ánimos previo a un partido que por si solo ya genera bastante tensión.

Ya durante el partido aficionado de Querétaro presente en el Estadio Alfonso Lastras tuvo que ser desalojado del inmueble y mientas era escoltado, afición del Atlético San Luis lo agredió lanzándole cerveza en el rostro.

Es importante señalar que en el 'Clásico de la 57' no es la primera vez que la violencia se hace presente, de hecho, han existido episodios más graves como en el 2019.

En aquel año, una fuerte bronca entre afición de Querétaro y San Luis provocó una invasión en el terreno de juego y el partido tuvo que ser suspendido debido a que no existían garantías para la seguridad dentro del inmueble.