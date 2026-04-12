Federico Viñas se codea con las grandes estrellas en tabla de goleo
Tras sus 'doblete' contra Celta, Federico Viñas sumó en la tabla de goleo y luce junto a las estrellas de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid
Tras su paso por la Liga MX, Federico Viñas vive su primera temporada en LaLiga y suma 9 goles en el campeonato español luego de 31 partidos, estando un tanto por debajo de Alexander Sørloth y dos detrás de Vinicius Jr. y Raphinha.
De los 9 goles anotados por Viñas con Real Oviedo, 2 de ellos han sido de penal, mientras que 7 se realizaron con el balón en movimiento, cantidad exacta a la que presume Vinicius Jr. con Real Madrid, solo que el delantero brasileño cuanta con 4 tantos desde el manchón penal, sumando 11 en la tabla de goleo.
Por supuesto, el título de goleo se encuentra a años luz del futbolista seleccionado con Uruguay, ya que Real Oviedo se mantiene como penúltimo de la tabla y luchará hasta el último partido para salir de la zona de descenso y evitar una nueva visita a la categoría de plata del futbol español.
Así marcha la tabla de goleo en LaLiga
Pese a que restan 7 partidos por jugar para cada uno de los equipos, parece prácticamente definido que el Pichichi se terminará definiendo entre los goleadores de Real Madrid y Mallorca con una cifra baja respecto a lo que se acostumbraba en años anteriores.
Así se muestra la contienda por el Pichichi en España tras la actividad de la Jornada 31:
1. Kylian Mbappé - Real Madrid / 23 goles (8 de penal).
2. Vedat Muriqui - Mallorca / 21 (5).
3. Ante Budimir - Osasuna / 16 (6).
4. Lamine Yamal - Barcelona / 15 (2).
5. Ferrán Torres - Barcelona / 14 (0).
6. Robert Lewandowski - Barcelona / 12 (1).
7. Mikel Oyarzabal - Real Sociedad / 12 (5).
8. Borja Iglesias - Celta / 11 (3).
9. Lucas Boyé - Alavés / 11 (3).
10. Raphinha - Barcelona / 11 (3).
11. Vinicius Jr. - Real Madrid / 11 (4).
12. Alexander Sørloth / Atlético de Madrid - 10 (0).
13. Jorge de Frutos - Rayo Vallecano / 10 (1).
14. Alberto Moleiro - Villarreal / 9 (0).
15. Georges Mikautadze - Villarreal / 9 (0).
16. Hugo Duro - Valencia / 9 (1).
17. Federico Viñas - Real Oviedo / 9 (2).
BFG