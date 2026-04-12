Federico Viñas se codea con las grandes estrellas en tabla de goleo

Tras su paso por la Liga MX, Federico Viñas vive su primera temporada en LaLiga y suma 9 goles en el campeonato español luego de 31 partidos, estando un tanto por debajo de Alexander Sørloth y dos detrás de Vinicius Jr. y Raphinha.

De los 9 goles anotados por Viñas con Real Oviedo, 2 de ellos han sido de penal, mientras que 7 se realizaron con el balón en movimiento, cantidad exacta a la que presume Vinicius Jr. con Real Madrid, solo que el delantero brasileño cuanta con 4 tantos desde el manchón penal, sumando 11 en la tabla de goleo.

Por supuesto, el título de goleo se encuentra a años luz del futbolista seleccionado con Uruguay, ya que Real Oviedo se mantiene como penúltimo de la tabla y luchará hasta el último partido para salir de la zona de descenso y evitar una nueva visita a la categoría de plata del futbol español.

Así marcha la tabla de goleo en LaLiga

Pese a que restan 7 partidos por jugar para cada uno de los equipos, parece prácticamente definido que el Pichichi se terminará definiendo entre los goleadores de Real Madrid y Mallorca con una cifra baja respecto a lo que se acostumbraba en años anteriores.

Así se muestra la contienda por el Pichichi en España tras la actividad de la Jornada 31:

1. Kylian Mbappé - Real Madrid / 23 goles (8 de penal).

2. Vedat Muriqui - Mallorca / 21 (5).

3. Ante Budimir - Osasuna / 16 (6).

4. Lamine Yamal - Barcelona / 15 (2).

5. Ferrán Torres - Barcelona / 14 (0).

6. Robert Lewandowski - Barcelona / 12 (1).

7. Mikel Oyarzabal - Real Sociedad / 12 (5).

8. Borja Iglesias - Celta / 11 (3).

9. Lucas Boyé - Alavés / 11 (3).

10. Raphinha - Barcelona / 11 (3).

11. Vinicius Jr. - Real Madrid / 11 (4).

12. Alexander Sørloth / Atlético de Madrid - 10 (0).

13. Jorge de Frutos - Rayo Vallecano / 10 (1).

14. Alberto Moleiro - Villarreal / 9 (0).

15. Georges Mikautadze - Villarreal / 9 (0).

16. Hugo Duro - Valencia / 9 (1).

17. Federico Viñas - Real Oviedo / 9 (2).

Kylian Mbappé es el 'Pichichi' en LaLiga tras 31 partidos de la temporada. Reuters

BFG