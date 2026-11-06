Federico Bessone, técnico de Armando León, se muestra feliz por su convocatoria al Tri

Federico Bessone, Director Técnico del NK Osijek, se mostró orgulloso por la convocatoria de su jugador, el mexicano Armando León, quien fue convocado por Rafael Márquez a la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa, el estratega enumeró las cualidades de Armando ha mostrado, tanto dentro como fuera de la cancha, en su paso por la Primera División de Croacia.

Los chicos están muy felices por él, y creo que también es muy importante para el Club, que no va a una Selección pequeña, va a México, lo cual es un gran logro para todos, sobre todo para él”, explicó Federico Bessone.

Armando León fue la principal sorpresa dentro de la convocatoria del Tri para los partidos de Cuartos de Final de la Nations Leagues ante Jamaica, que se llevarán a cabo en Monterrey.

Armando inició su carrera en la Liga Mx, debutó con el León gracias al Director Técnico Ignacio Ambriz.

El delantero dio su paso al futbol europeo gracias a que fue fichado por el Rangers FC de la Liga de Andorra, equipo presidido por el ex futbolista Marco Fabián de la Mora.

En poco más de dos años con el Rangers FC, Armando anotó 43 goles en 52 partidos y gracias a su desempeño, logró fichar por el NK Osijek en la presente temporada.

“Aún lucha por el idioma, pero está intentando aprender con esfuerzo, y él se esforzó por adaptarse, por eso digo que los chicos están muy felices por él y creo que también es muy importante para el club.

“Porque Armando, además de ser un gran profesional, te da todo en el entrenamiento, en los juegos, creeme, es una persona excelente, es un gran tipo, muy amable”, explicó Federico.