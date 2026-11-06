Así fue el camino de Armando León para llegar al Tri; en la Liga MX lo habían desechado

Armando León, jugador del NK Osijek de la Primera División de Croacia, es la sorpresa más importante de la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El ariete dio el salto al futbol europeo con el Rangers FC de la liga de Andorra, equipo presidido por el exfutbolista Marco Fabián de la Mora. Su paso goleador por el equipo le permitió captar la atención del NK Osijek donde ahora es una de las principales piezas ofensivas.

El proyecto de Marco Fabián de la Mora era tener un equipo en una liga pequeña para dar proyección a los futbolistas mexicanos. Quien le ayudaba en el staff técnico era su padre, Marco Fabián Vázquez quien recuerda a León como un tipo al que le habían cerrado las puertas en México y en Andorra encontró una nueva vitrina para su talento.

LA LIGA MX HABÍA DESECHADO A ARMANDO LEÓN

“Armando ya estaba desechado por el fútbol mexicano. Se dio la oportunidad de poderlo llevar a Rangers en Segunda División. Ahí fuimos campeones, ascendimos con él como una pieza fundamental, ya que fue en pocos partidos fue campeón de goleadores, metió 17 tantos”, comentó el mayor de los Marco Fabián.

En poco más de dos años con Rangers FC, el mexicano marcó 43 goles en 52 partidos distribuidos entre primera y segunda división. Además, siendo parte del Rangers, estuvo a préstamo con Santa Coloma para disputar la fase previa de la UEFA Conference League.

Armando León llegó a la liga de Croacia para el curso 2026-27 con el NK Osijek. Su llegada también coincidió con la llegada del entrenador Federico Bessone, quien lo dirigió en Santa Coloma.

DE ANDORRA A CROACIA Y DE AHÍ AL TRI

Marco Fabián Vázquez, que lo tuvo muy de cerca en el equipo, afirmó que su progreso para ir a Croacia fue parte de los objetivos que tiene Rangers FC para dar proyección a los futbolistas mexicanos y se desarrollen en otras ligas.

Armando León jugó con el conjunto esmeralda. Luis Torres/Mexsport

“Lo buscaron para ir allá y nosotros encantados. Lo que realmente deseamos es darles las oportunidades a los jugadores y en este caso le abrimos la puerta para que Armando fuera a seguir su carrera”.

En 13 partidos entre liga y Copa de Croacia, el mexicano ya superó los mil minutos jugados y tiene cinco goles y dos asistencias.

¿Cómo juega Armando León?

Sobre las cualidades que Rangers FC vio en Armando León y que son las que hoy lo tienen en la selección mexicana, Marco Fabián Vázquez lo describió como un “centro delantero completo”, que realiza funciones tanto dentro como fuera del área.

“Es un tipo que maneja tanto el área como fuera de ella, sabe jugar de poste, tiene cabeceo, o sea, para mí es un centro delantero completo”.

Marco Fbaián Vázquez cree que cumplieron un objetivo con Armando León. Al chico que en México le cerraron las puertas de la ilusión, se las abrieron en Europa y por ello se sienten felices y orgullosos de ser parte del proceso que tiene a León hoy en día, en la Selección Mexicana.